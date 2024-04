Seltenheit: Owen Wilson zeigt seine Kinder bei Veranstaltung

Das bekommt die Öffentlichkeit nur selten zu sehen. Am Samstag besuchte Owen Wilson (55) gemeinsam mit seinen Söhnen Ford und Finn ein Fußballspiel zwischen dem Los Angeles Football Club und den New York Red Bulls. Ein Video, das der L.A.-Club via Instagram hochlud, zeigt, wie der Schauspieler und seine Kinder den Verein vom Spielfeldrand aus anfeuern. Als ein Tor fällt, lassen die drei einen lauten Jubelschrei los. Owens Söhne trugen jeweils ein L.A.-Trikot. Der "Marley und Ich"-Darsteller hatte sich eine Trainingsjacke von dem Verein übergezogen. Dazu kombinierte er eine passende L.A.-Cap.

Neben Ford und Finn hat Owen noch eine fünfjährige Tochter namens Lyla. Seine Kinder hält der "Die Hochzeits-Crasher"-Protagonist größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. In einem Interview mit E! News gab der Filmstar einige Einblicke in seinen Alltag als Vater. Unter anderem verriet Owen, dass zu seinen Highlights als Elternteil das Vorlesen von Büchern vor dem Schlafengehen zählt. Manchmal verzichte er auch auf Lektüre und denke sich eigene Geschichten für seine Kinder aus. Kochen sei hingegen gar nicht sein Ding. "Ich koche nicht", erklärte er und fügte hinzu: "Ich mache [aber] ziemlich gute Sandwiches."

Im letzten Jahr mussten Owen und seine Familie einen ziemlichen Schock verkraften – bei ihnen wurde eingebrochen! Wie TMZ berichtete, verschaffte sich ein Obdachloser unerlaubt Zutritt zu dem Anwesen in Santa Monica. Der Einbrecher soll das Haus durchstöbert und anschließend einen von Owens Schlafanzügen getragen haben. Der Schauspieler selbst war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Owen Wilson, Schauspieler

Owen Wilson, Filmstar

