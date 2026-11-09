Halloween: Pete Davidson lobt Ex Elsie für ihren Einsatz

Pete Davidson (32) findet nur lobende Worte für Elsie Hewitt (30). Bei der Eröffnungsfeier eines Restaurants sprach der Comedian offen über das Familienleben mit der 30-Jährigen und ihrer gemeinsamen Tochter Scottie, die inzwischen zehn Monate alt ist. Gegenüber Page Six zeigte er sich besonders begeistert davon, wie Elsie das diesjährige Halloweenkostüm der Kleinen auf die Beine gestellt hatte. "Elsie und ich fanden beide, dass es eine großartige Idee war. Aber das muss ich Elsie lassen – sie hat es gerockt. Sie hat das alles wirklich cool gemacht", erzählte Pete.

Für das erste Halloween der Kleinen legte sich Elsie tatsächlich ordentlich ins Zeug. Pete, Elsie und Scottie zeigten sich dort gemeinsam in Kostümen aus der Kultserie "Die Sopranos". Im Mittelpunkt stand dabei ganz klar die Kleinste der Familie: Scottie schlüpfte in die Rolle des Mafiabosses Tony Soprano. Passend zur berühmten Serienfigur trug sie einen Bademantel und eine kleine goldene Uhr. In der Hand hielt sie außerdem eine Spielzeugzigarre. Pete schlüpfte für das schaurig-schöne Fest in die Rolle von Paulie "Walnuts" Gualtieri und Elsie verwandelte sich in Christopher Moltisanti.

Scottie erblickte im Dezember 2025 das Licht der Welt. Nur wenige Monate später gingen die beiden als Liebespaar nach etwas über einem Jahr getrennte Wege. Zum Wohl ihrer Tochter ziehen sie weiterhin an einem Strang. "Wir kümmern uns partnerschaftlich gemeinsam um unsere Tochter, deren Wohlergehen weiterhin unsere oberste Priorität ist, und wir sind fest entschlossen, zusammenzuarbeiten, um ihr Liebe von uns beiden zu geben", erklärten der Comedian und das Model im Juli gegenüber Page Six.

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie

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Instagram / elsie Elsie Hewitt, Pete Davidson und Tochter Scottie an Halloween

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