Für Anya Elsner (22) und ihre Mutter Katrin endet ein gemeinsames Spiel mit vielen bitteren Tränen. In der zweiten Folge von Prominent verwandt müssen die beiden in einer Challenge über zwei frei hängende Leitern auf ein schwebendes Gerüst klettern und unterwegs Fragen beantworten, um Punkte zu sammeln. Doch Katrin verlässt schnell die Kraft, und auf der Leiter geht es für sie nicht mehr weiter. Obwohl sie beteuert, nicht aufgeben zu wollen, wirft Anya ihr fehlenden Kampfgeist und einen Vertrauensbruch vor. Schließlich habe ihre Mutter ihr versprochen, nicht abzubrechen. "Das bestätigt genau das, was ich von dir gedacht habe. Dass du einfach nicht diesen Kampfgeist hast. Das bestätigt alles", schimpft die Realitydarstellerin in der Show. Als die beiden geknickt in die Villa zurückkehren, verbietet Anya ihrer Mutter, über das gescheiterte Spiel zu reden. Diese hält dem Druck jedoch nicht lange stand: Sie zieht sich von der Gruppe zurück und bricht schließlich in bittere Tränen aus.

Schon direkt nach dem Abstieg versucht Katrin, sich bei ihrer Tochter zu entschuldigen und die Wogen zu glätten. Anya lässt sie jedoch abblitzen. Sie habe ohnehin mit dem Scheitern gerechnet, erklärt sie und nennt Katrin "peinlich, so peinlich". Im Einzelinterview stellt sie klar: "Ich bin enttäuscht." Katrin gibt sich die Schuld: "Ich bin total sauer auf mich selbst. Ich hatte einfach nicht genügend Kraft." Als Anya sich später zu ihr setzt, sieht Katrin darin jedoch keine liebevolle Geste: "Es ist so schlimm, das zu sagen. Aber ich weiß, dass sie sich nicht zu mir setzt aus Liebe, sondern weil sie ein gutes Bild aufrechterhalten will vor den anderen." Tatsächlich bleibt Anya auf Distanz und tröstet ihre Mama nicht. Kevin und Dani bemerken die angespannte Stimmung. "Oh man, das tut mir so leid für sie", sagt Kevin und nimmt die weinende Katrin schließlich in den Arm, während Anya schweigend daneben sitzt. Auch Daniela Büchner (48), ihre Tochter und Yeliz Koc (33) können nicht nachvollziehen, warum Anya ihrer eigenen Mutter so kühl begegnet.

Dass zwischen Anya und Katrin dicke Luft herrscht, ist allerdings nichts Neues. Ihr Verhältnis ist schon seit Jahren belastet und war bereits beim gemeinsamen Einzug in die Villa ein großes Thema. Als Anya damals bei ihrer Mutter auszog, brach sie noch am selben Tag den Kontakt zu ihr ab. Wo ihre Tochter künftig leben würde, erfuhr Katrin nicht. Wie Anya betont, habe sie diesen Schritt bis heute nicht bereut. Nach eigener Aussage musste sie damals zuerst auf ihr eigenes Wohlergehen achten und sich selbst an die erste Stelle setzen. Für Katrin war der plötzliche Rückzug ihrer Tochter dagegen ein schwerer Schlag. Trotzdem sucht sie in der Show weiter Anyas Nähe. "Aber ich kann ihr nicht böse sein. Ich will sie einfach nur in den Arm nehmen und ihr sagen, dass ich sie lieb habe. Ich kann ihr nicht böse sein, ich kann es einfach nicht", erklärte Katrin in der Sendung.

Anzeige Anzeige

RTL Katrin und Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

Anzeige Anzeige

RTL Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

Anzeige Anzeige