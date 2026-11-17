Mit diesem Gefühlsausbruch hatte Arnold Schwarzenegger (79) offenbar selbst nicht gerechnet: Der Hollywoodstar zeigte sich vom Finale seiner neuen Weihnachts-Actionkomödie "Geklaute Weihnachten" überraschend bewegt. Darüber sprach der Schauspieler jetzt bei einem Auftritt in der US-Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live". Ob beim Anschauen tatsächlich Tränen geflossen sind, wollte Arnold zwar nicht eindeutig bestätigen. Ausschließen wollte er es allerdings auch nicht, schließlich führe er kein Protokoll darüber, wann er weine. Mit Blick auf sein Image als knallharter Terminator stellte er in der Sendung klar: "Natürlich habe ich Gefühle. Natürlich habe ich ein Herz." Das emotionale Ende des Films, der am 2. Dezember 2026 exklusiv bei Amazon Prime Video erscheint, habe den erfahrenen Actionhelden demnach völlig unvorbereitet getroffen. Selbst nach Jahrzehnten im Filmgeschäft kann ihn ein gelungenes Leinwandfinale also noch berühren.

Jimmy (59) kam auf das Thema zu sprechen, weil ihm angeblich eine Person aus Arnolds Umfeld verraten hatte, dass der Schauspieler beim Filmfinale geweint habe. Arnold reagierte mit einem Augenzwinkern und spielte auf seine berühmteste Rolle an: "Du musst verstehen, worum es hier eigentlich geht. Es ist sozusagen wie bei 'Terminator'. Der Terminator sitzt neben mir, und ich habe gehört, dass diese Maschine […] tatsächlich geweint haben soll. Dass er Gefühle hat." Dass ihm das Projekt am Herzen liegt, war deutlich zu merken. Er sei glücklich gewesen, dass Amazon ihn dafür angefragt habe, erzählte er. Schon während der Dreharbeiten sei ihm klar gewesen, dass es sich um einen "sehr unterhaltsamen und außergewöhnlichen Film" handle. Über das Ende sagte er: "Auf dieses emotionale Ende war ich nicht ganz vorbereitet. Es war wirklich sehr, sehr bewegend."

In "Geklaute Weihnachten" übernimmt Arnold die Rolle des Weihnachtsmanns. Rund 30 Jahre nach seiner ersten Weihnachtskomödie "Versprochen ist versprochen" verbindet er damit erneut festliche Unterhaltung mit reichlich Action. Im Zentrum der Geschichte steht ein gestohlener Geschenkesack: Ein rachsüchtiger Elf, gespielt von Awkwafina (38), entwendet ihn und bringt dadurch das gesamte Weihnachtsfest in Gefahr. Um die Feiertage zu retten, sucht sich Santa ausgerechnet Hilfe bei einem Dieb, der auf seiner Liste der unartigen Menschen steht. Diese Rolle spielt "Reacher"-Star Alan Ritchson (43). Der Gauner stellt daraufhin eine ziemlich ungewöhnliche Truppe aus Kleinkriminellen zusammen. Gemeinsam mit Elfen und Rentieren begibt sich das bunt gemischte Team auf die Suche nach dem Sack. Ihr Ziel ist es, die Geschenke rechtzeitig zurückzuholen und damit die wichtigste Nacht des Jahres zu retten.

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Imago Arnold Schwarzenegger als Weihnachtsmann in "Geklaute Weihnachten", 2026

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Instagram / schwarzenegger Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger am Set von "The Man With The Bag" im Dezember 2024

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