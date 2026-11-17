Dua Lipa (31) begeistert ihr Publikum nicht nur auf den weltweiten Musikbühnen, sondern verbringt ihre Zeit auch leidenschaftlich gern mit Literatur. Bis zur 41. Kalenderwoche dieses Jahres hat die Sängerin bereits 22 Bücher gelesen. Jedes einzelne Werk dokumentiert sie dabei sorgfältig in der Notizen-App ihres Smartphones. Wie sie vor Kurzem im Gespräch mit Vanity Fair in der New Yorker Villa Albertine erzählte, greift sie vor allem unterwegs zum Buch – egal ob sie beruflich reist oder Urlaub macht. Ein E-Reader kommt für die Musikerin nicht infrage. Sie steckt lieber immer ein gedrucktes Exemplar in ihre Tasche. Ihre Leidenschaft teilt die Britin mit albanischen Wurzeln seit 2023 in ihrem Service95-Buchclub, der auf Instagram mittlerweile knapp eine Million Follower hat. Jeden Monat stellt sie dort Werke aus verschiedenen Ländern und Genres vor, darunter auch anspruchsvolle oder verbotene Titel. Das Lesen prägt auch ihre Musik: Bücher machen sie nach eigener Aussage zu einer besseren Songwriterin. Außerdem helfen sie ihr, andere Menschen und deren Lebenswelten besser zu verstehen.

Als nächstes Buch hatte sich Dua den Coming-of-Age-Roman "Wimmy Road Boyz" von Sufiyaan Salam vorgenommen, der von einer Gruppe britisch-pakistanischer Freunde handelt. Kurz zuvor hatte sie Sarah Wynn-Williams' Enthüllungsbuch über Facebook mit dem Titel "Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism" ausgelesen. Der Buchclub bildet lediglich ein Element ihrer Plattform Service95, die sie im Jahr 2021 ins Leben gerufen hat. Das Angebot umfasst zudem eine eigene Website, einen Newsletter sowie einen Podcast. Die monatliche Buchauswahl trifft Dua in enger Abstimmung mit der Buchclub-Direktorin Maria Padget. Statt sich an gängigen Trends zu orientieren, legen die beiden großen Wert auf internationale Sichtweisen und rücken oft marginalisierte Stimmen in den Fokus. Für ein Treffen in New York holte sie sieben ihrer Lieblingsautoren zusammen, unter ihnen Patti Smith (79), Roxane Gay (52), Brit Bennett und Douglas Stuart. Neben Patti wirkte der Popstar ungewohnt ehrfürchtig und hielt den Moment mit einem Gruppenselfie fest. Ihr Ziel erklärte sie gegenüber Vanity Fair so: "Wenn die Leute sich ein bisschen dazu angeregt fühlen, einfach ein Buch in die Hand zu nehmen und etwas zu lesen, dann machen wir alle unseren Job. Mir ist egal, ob jemand zu diesem oder zum nächsten Buchclub geht. Solange die Leute lesen, bin ich glücklich."

Ihre Liebe zu Büchern verdankt Dua nach eigener Aussage ihrer Mutter Anesa. Mit ihr verbrachte sie als Kind ganze Wochenenden in einer Londoner Buchhandlung und schmökerte dort stundenlang. Hoch im Kurs standen damals etwa Jacqueline Wilson, Malorie Blackman sowie die "Mr. Men"- und Mary-Kate-und-Ashley-Olsen-Reihen. Heute bedeutet Literatur für sie weit mehr als kreative Inspiration: "Ich habe das Gefühl, dass wir uns selbst, unsere Freunde, unsere Familienmitglieder und die Menschen um uns herum besser verstehen – was sie vielleicht durchmachen und was in ihrem Leben passiert –, indem wir einfach ein Buch in die Hand nehmen", erklärte sie Vanity Fair. Auch ihrem Ehemann Callum Turner (36) kam sie unter anderem dank eines Buches näher. Beide hatten unabhängig voneinander dasselbe Kapitel aus Hernán Díaz' Roman "Trust" beendet. Um die tägliche Social-Media-Nutzung zu kontrollieren, lässt sie ihre Bildschirmzeit von der App Opal auf eine Stunde pro Tag beschränken. Mit Service95 möchte Dua, die kürzlich die Bedeutung ihres Namens verriet, bewusst ein Gegengewicht zu Doomscrolling und dem oberflächlichen Wissen durch künstliche Intelligenz schaffen. Ihre eigene Einstellung zum Lesen beschreibt sie dabei als vollkommen ungezwungen: "Bücher sollten einfach Freude machen. Niemand erwartet etwas von der Person, die sie liest. Man muss sie nicht überanalysieren. Sie sollen einfach etwas in einem auslösen."

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Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

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Instagram / dualipa Dua Lipa, April 2026

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