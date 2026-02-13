Gewusst? So dramatisch begann Shah Rukh & Gauris Beziehung

Was für eine Achterbahnfahrt: Shah Rukh Khan (60) und Gauri Khan starteten ihre Liebe mit einem Missverständnis – und schrieben daraus eine der bekanntesten Bollywood-Romanzen. 1984 bei einer Party in Delhi verliebte sich der damals 18-jährige Shah Rukh in die 14-jährige Gauri, wurde jedoch prompt abgewiesen, weil sie angeblich schon vergeben war. Später stellte sich heraus: Der "Freund" war ihr Bruder. Was darauf folgte, hatte es in sich – Eifersucht, Trennung, Flucht nach Mumbai und eine verzweifelte Suche quer durch die Stadt. Am Ende fand Shah Rukh seine große Liebe laut Pinkvilla am Strand, und beide beschlossen, am 25. Oktober 1991 zu heiraten – er im geliehenen Anzug aus dem Kostümfundus von "Raju Ban Gaya Gentleman".

Die Jahre davor waren alles andere als märchenhaft. Gauri, modeaffin und offen, störte Shah Rukhs besitzergreifende Art – er war der eifersüchtige Freund, sie wollte Freiheit. Nach der Trennung reiste sie nach Mumbai, er hinterher – mit 10.000 Rupien (umgerechnet ca. 90 Euro), die er sich von seiner Mutter geliehen hatte. Tage ohne Bett, Nächte auf der Straße, bis die Suche am Meer endete. Auch die Hochzeit hatte Hürden: Berichten zufolge zweifelten Gauris Eltern wegen Shah Rukhs fehlender finanzieller Sicherheit und der unterschiedlichen Religionen. Um Spannungen zu glätten, stellte sich Shah Rukh ihrer Familie zeitweise als Hindu namens Jeetendra Kumar Tuli vor. Die Trauung erfolgte schließlich in beiden religiösen Traditionen, dazu kam eine standesamtliche Eheschließung. Für die "Flitterwochen" führte er Gauri direkt zu Dreharbeiten nach Darjeeling – mit dem Augenzwinkern, sie seien in Paris gelandet.

Heute ist aus der stürmischen Anfangszeit eine Familie gewachsen, deren Stationen viele Fans auswendig kennen. 1997 kam Sohn Aryan Khan (28) zur Welt, 2000 Tochter Suhana Khan (25), 2013 folgte AbRam. Doch auch nach all den Jahren bringt das Paar immer wieder Überraschendes ans Licht. In einer älteren Folge von "Koffee With Karan" gab Shah Rukh offen zu, dass er zu Beginn Zweifel an Gauris Mutterqualitäten hatte. "Sie kommt nicht wie jemand rüber, der besonders kinderlieb ist. Sie ist nicht so der coochie-coo-Typ", verriet der Superstar. Umso mehr habe Shah Rukh dann Gauris Entwicklung bewundert: Nach der Geburt der Kinder sei sie "absolut wundervoll" als Mutter gewesen. Die Schauspiellegende schwärmte, Gauri schaffe für die Familie eine bodenständige Atmosphäre voller Stabilität und Werte.

Imago Shah Rukh Khan mit Gauri am 12. November 2018 in Mumbai

Getty Images Shah Rukh Khan und Gauri Khan auf dem roten Teppich zur Premiere von "Jab Tak Hai Jaan" in Mumbai, 12. November 2012

Getty Images Suhana Khan, Aryan Khan, AbRam Khan, Gauri Khan und Shah Rukh Khan bei der Premiere von "The Ba***ds of Bollywood", September 2025

