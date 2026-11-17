Die US-Schauspielerin Heidi Gardner (43) trauert um ihren Partner Ray Tintori. Der Regisseur und Filmemacher ist im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Wie TMZ berichtet, wurde Ray leblos aufgefunden – wo genau und wann er verstarb, ist bislang nicht bekannt. Heidi, die acht Jahre lang zum festen Ensemble der Kultcomedyshow Saturday Night Live gehörte und die Sendung 2025 verließ, muss diesen Schicksalsschlag nicht allein durchstehen. "Sie trauert um den Verlust und ist in dieser schweren Zeit von Familie und Freunden umgeben", verrieten Insider dem Portal. Ihre Liebsten stehen der 43-Jährigen nach dem plötzlichen Verlust zur Seite und geben ihr Halt.

Was genau zu Rays Tod geführt hat, ist derzeit noch völlig unklar. Gegenüber People bestätigte die New Yorker Gerichtsmedizin lediglich, dass die Todesumstände aktuell untersucht werden – weitere Details nannte die Behörde nicht. In der Branche hatte sich Ray vor allem als kreativer Kopf hinter der Kamera einen Namen gemacht: Der Filmemacher inszenierte nicht nur mehrere Kurzfilme, sondern führte auch bei Musikvideos für namhafte Bands wie The Killers und Arcade Fire Regie.

Wie lange Heidi und Ray bereits ein Paar waren, ist öffentlich nicht bekannt. Erst im Juli 2025 hatte der Regisseur ihre Liebe anlässlich von Heidis 42. Geburtstag auf Instagram öffentlich gemacht. Zu gemeinsamen Schnappschüssen schwärmte er damals, seine Partnerin sei "die coolste Person", die er je getroffen habe, und fand berührende Worte: "Mein Lieblingslied auf der ganzen Welt bist du, wenn du mir leise ins Ohr singst. Meine Lieblingsfarbe ist das Gold in der Mitte deiner Augen." Er habe sich sofort Hals über Kopf in sie verliebt und verliebe sich "jeden Tag noch schneller", schrieb Ray – und schloss seine Liebeserklärung mit dem Versprechen: "Ich bin für immer dein Mann."

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raytintori Heidi Gardner und ihr Partner Ray Tintori

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raytintori Heidi Gardner und ihr Partner Ray Tintori

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