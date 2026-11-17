Sara Kulka (36) wehrt sich gegen einen Instagram-Kommentar, der ihre Rolle als Mutter infrage stellt. Am späten Montagabend teilte der Realitystar in seiner Story die Bemerkung einer Nutzerin unter einem Promiflash-Beitrag über Saras aktuelle Krise. Die Frau verwies auf Saras frühere Crystal-Meth-Sucht und fragte, ob ihre Kinder in dieser Phase besser bei ihrem Vater aufgehoben wären. Sara wollte das nicht stehen lassen. Sie erklärte ihren Followern, dass ihre Suchterkrankung lange zurückliege und sie die Sucht bereits überwunden habe, bevor ihre Kinder zur Welt kamen. Außerdem machte sie deutlich, dass Depressionen aus ihrer Sicht kein Grund seien, einer Mutter die Kinder wegzunehmen.

Die Nutzerin hatte geschrieben: "Vielleicht wären die Kinder für diesen Zeitpunkt bei ihrem Vater besser aufgehoben...ich meine, sie hat angeblich Crystal Meth konsumiert usw. und die Kinder sind bei ihr, woanders wären die Kinder nicht mehr bei der Mutter. Eine stationäre Therapie wäre vielleicht angebracht." Sara wandte sich in ihrer Story direkt an die Verfasserin: "Du begibst dich gerade rechtlich gesehen in Schwierigkeiten, denn ich habe weit vor meinen Kindern meine Sucht abgelegt. Und Depressionen sind kein Grund, einer Mutter die Kinder wegzunehmen." Anschließend gab sie ihr noch einen Rat: "Schau doch lieber wirklich dorthin, wo Hilfe gebraucht wird. Frauenhäuser etc." Mit ihrer Antwort widersprach Sara vor allem der Verknüpfung ihrer früheren Sucht mit ihrer aktuellen psychischen Verfassung und der Frage, ob ihre Kinder bei ihr gut aufgehoben seien.

Zuvor hatte Sara ihrer Community offen erzählt, dass es ihr psychisch weiterhin nicht gut gehe. Sie habe das Gefühl, momentan vor allem im Überlebensmodus zu sein. Eigentlich würde sie gern wieder aktiver am Leben teilnehmen, doch ihre innere Belastung schränke sie dabei derzeit stark ein. Gleichzeitig wolle sie ihren Followern nicht ständig von ihrer schwierigen Gefühlslage erzählen. Viele Menschen in ihrer Community hätten ihrer Einschätzung nach ohnehin mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Der Promiflash-Beitrag, unter dem die Nutzerin kommentierte, hatte genau diese Schilderung aufgegriffen. In ihrer darauffolgenden Story ging Sara deshalb auch darauf ein, welche Schlüsse die Nutzerin aus ihrem offenen Umgang mit der Krise gezogen hatte.

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Imago Sara Kulka, Januar 2026

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren zwei Töchtern, Juli 2026

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