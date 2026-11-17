Riley Davis wird in der zweiten Staffel von Off Campus nicht mehr als Allies Exfreund Sean zu sehen sein. Das bestätigte Prime Video mit der Bekanntgabe der Besetzung für die neuen Folgen, die am 28. April 2027 starten sollen. Im Mittelpunkt stehen diesmal Dean Di Laurentis, gespielt von Stephen Kalyn (28), und Allie Hayes, verkörpert von Mika Abdalla (26). In der Romanvorlage "The Score" spielt Rileys Figur in der Liebesgeschichte der beiden eine entscheidende Rolle. Vor allem die "Ruf Dean an"-Szene ist eng mit Sean verknüpft. Im Buch führt dieser Moment dazu, dass aus der zunächst heimlichen und unverbindlichen Affäre zwischen Allie und Dean schließlich eine feste Beziehung wird. Wie die Serienmacher diesen wichtigen Wendepunkt ohne Riley umsetzen wollen, ist bislang unklar.

In der Buchvorlage nimmt die Handlung ihren Lauf, als Sean nach Thanksgiving betrunken vor Allies Wohnheim auftaucht. Nachdem er von ihrer Affäre mit Dean erfahren hat, wirft er ihr Untreue vor und bedrängt sie mit Vorwürfen. Garrett, der gerade Allies Mitbewohnerin Hannah besucht, greift schließlich ein und setzt ihn vor die Tür. Die aufgelöste Allie bittet Hannah daraufhin erstmals, Dean anzurufen. Als dieser erscheint, sprechen sich die beiden aus und beschließen, eine feste Beziehung einzugehen. Ob die Serie diese Ereignisse verändert oder die Szene sogar vollständig streicht, bleibt abzuwarten. Hauptdarstellerin Mika Abdalla hatte gegenüber Swooon jedenfalls einen klaren Wunsch geäußert: "Ich denke, die ikonischste ist die 'Ruf Dean an'-Szene. Ich glaube, die muss einfach dabei sein." Auf Nachfrage von ET gaben sich Cast und Produktion ahnungslos. Neben Riley wird übrigens auch Josh Heuston als Justin Kohl nicht zurückkehren.

Einige Elemente des Konflikts zwischen Sean und Allie hat die Serie allerdings schon in der ersten Staffel aufgegriffen. Nachdem Allie erkennt, dass ihre Vorstellungen von der Zukunft nicht mit denen ihres Freundes übereinstimmen, beendet sie in Folge vier die von zahlreichen Trennungen und Versöhnungen geprägte Beziehung endgültig. Wenig später lässt sie sich auf Dean ein, was in Folge sechs zu einer unangenehmen Begegnung führt: Sean steht plötzlich vor ihrer Tür, kurz nachdem Dean ihr Zimmer verlassen hat, und begreift sofort, was passiert ist. "Wir haben uns gerade erst getrennt, Al. Du kannst wirklich nicht allein sein, oder?", wirft er ihr vor, bevor er verschwindet. Ob die Serienmacher mit dieser Szene bereits Teile der Romanhandlung vorweggenommen haben, ist unklar. Wie sich die Liebesgeschichte von Allie und Dean ohne Sean weiterentwickelt, werden die neuen Folgen zeigen. Die zweite Staffel von "Off Campus" startet am 28. April 2027 auf Prime Video.

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Getty Images Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Louisa Levy, Belmont Cameli, Ella Bright, Stephen Kalyn, Mika Abdalla und Josh Heuston

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Amazon Prime Allie und Dean in "Off Campus" Staffel 1

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