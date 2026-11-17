Kid Cudi (42) spricht ungewohnt offen über seine Vergangenheit mit Cannabis. Wie der Rapper jetzt in seinem Podcast "Big Bro with Kid Cudi" im Gespräch mit Travis Barker (51) erzählte, rauchte er vor seinem Entzug täglich bis zu 20 Blunts. Die Droge habe damals nahezu jeden Bereich seines Alltags bestimmt. "Wenn ich wach war, habe ich geraucht, ganz egal, was ich gerade gemacht habe", erinnerte sich der Musiker an diese Zeit. Mittlerweile hat sich sein Konsum jedoch deutlich verändert. Seit seiner Behandlung habe er das Kiffen stark eingeschränkt. Nach eigenen Angaben rauche er heute noch etwa vier Joints täglich. Ganz verzichtet der Rapper also nicht auf Cannabis.

Anfang 2025 hatte sich Kid Cudi in eine Entzugsklinik begeben. Danach lebte er drei Monate lang vollständig abstinent. Wie ausgeprägt sein früherer Konsum war, verdeutlichte eine Anekdote aus dem Podcast: Auf Reisen habe er sogar einen Louis-Vuitton-Koffer mitgenommen, in dem sich Hunderte bereits vorgedrehte Blunts befunden hätten. Dabei sei es ihm gar nicht vorrangig darum gegangen, high zu werden. Vielmehr habe er durch das Rauchen seine Gefühle ausblenden wollen. "Ich will nicht high sein ... Ich will in diesem Moment einfach nichts davon fühlen", beschrieb er seine damalige Einstellung. Aus seinem Umfeld habe kaum jemand genauer nachgefragt. Schließlich sei er als starker Raucher bekannt gewesen und habe trotz seines Konsums weiterhin funktioniert und gearbeitet. Ihm selbst sei allerdings zunehmend bewusst geworden, dass sein Verhalten nicht gesund war.

Dauerhaft abstinent blieb Kid Cudi allerdings nicht. Persönliche Belastungen sollen dazu geführt haben, dass der Musiker wieder zur Droge griff. Unter anderem war ein Stalker in sein Zuhause eingebrochen. Dennoch gehe er heute anders mit dem Thema um als früher. An freien Tagen beginne er den Tag zwar gelegentlich mit einem Joint, insgesamt habe er seinen Konsum aber deutlich reduziert. "Ich rauche vielleicht ungefähr vier am Tag", erklärte Kid Cudi im Gespräch mit Travis.

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Getty Images Kid Cudi, März 2025

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Getty Images Travis Barker, Blink-182-Drummer

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