"Schlag den Star": Henning Baum trifft Bergretter-Liebling

Henning Baum (53) kehrt zu Schlag den Star zurück und trifft dort auf Sebastian Ströbel (49). Am Samstag, dem 11. April, schickt ProSieben die beiden Serienstars in den direkten Wettkampf. Die Live-Show beginnt um 20.15 Uhr und wird parallel auch über den Streamingdienst Joyn übertragen. Moderiert wird das Duell wie gewohnt von Matthias Opdenhövel (55), während Ron Ringguth (60) als Kommentator im Einsatz ist. Für Henning ist es nicht der erste Auftritt in der Show: Bereits 2016 gewann der Schauspieler gegen Gewichtheber Matthias Steiner (43) und setzte sich damals mit 73 zu 47 Punkten durch.

Vor der Show nehmen sich die beiden Kontrahenten schon einmal verbal ins Visier. "Sebastian hat mich in jugendlicher Frische und mit dem besseren Aussehen schon jetzt geschlagen. Gegen ihn wirke ich wie der alte V8 von 'Mad Max' gegen einen modernen Sportwagen mit E-Antrieb", merkt Henning gegenüber dem Sender an und findet: "Ich schlage vor, wer länger auf einem Sandsack liegen kann, gewinnt." Sebastian zeigt sich von der Leistung des "Schlag den Star"-Gewinners von 2016 jedoch unbeeindruckt. "Die zwölf Minuten am Boxsack werden die letzte schöne Erinnerung sein, die Henning an 'Schlag den Star' haben wird", kontert der "Die Bergretter"-Star. Abschließend stichelt er: "Als 'Der letzte Bulle' bist du nach langer Zeit im Hier und Jetzt erwacht und hast die Welt nicht mehr verstanden. Genauso wirst du dich nach der Begegnung mit mir wieder fühlen."

Hennings Auftritt vor zehn Jahren ist vielen Zuschauern noch in guter Erinnerung. Besonders seine Leistung am Boxsack, an dem er mehr als zwölf Minuten durchhielt, lieferte einen der legendären Momente der Show. Damals erreichte die Ausgabe 2,21 Millionen Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von starken 10,0 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 18,5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Die Show wird von Brainpool produziert. Ob die kommende Show an diesen Erfolg anknüpft? Das und ob Henning seinen Titel verteidigen kann oder Sebastian ihm diese Erinnerung vermiest, zeigt sich in wenigen Wochen.

Getty Images Schauspieler Henning Baum, Verleihung der "Goldene Bild der Frau" 2023

ZDF "Die Bergretter": Markus Kofler (Sebastian Ströbel) im Einsatz

Instagram / henningbaum_offiziell Henning Baum beim Training