"Schlag den Star" voller Pannen: Er gewinnt das TV-Duell

Trotz einer Pannenserie, die die Sendung kräftig durcheinanderbrachte, stand am Ende ein klarer Sieger fest: Sebastian Ströbel (49) gewann die ProSieben-Show Schlag den Star und sicherte sich damit einen Koffer mit 100.000 Euro. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie "Die Bergretter", trat dabei gegen seinen Kollegen Henning Baum (53) an, den viele als Ermittler aus "Der letzte Bulle" kennen. Im Matchball-Spiel "Abhängen", bei dem beide über 13 Minuten an einem Balken hingen, bewies Sebastian am Ende mehr Ausdauer und ließ Henning keine Chance.

Der Abend verlief dabei alles andere als reibungslos. In den Studiodisziplinen, zu denen unter anderem Holzhacken und Bullenreiten gehörten, lief noch alles glatt. Doch sobald es nach draußen ging, häuften sich die Probleme. Ein Sturm machte den geplanten "Wurf-Dreikampf" zunächst unmöglich, und beim Außenspiel "Mini-Bagger" streikte das Gefährt von Henning kurzerhand. "Der Bagger ist feucht geworden", erklärte Moderator Matthias Opdenhövel (55) trocken. Als hätte das nicht gereicht, gab auch noch seine Tröte beim Startsignal den Geist auf. "Ich würde gerne das Startsignal geben, aber auch die Tröte hat sich verabschiedet", so der Moderator. Der Dreikampf mit Hammer-, Speer- und Diskuswerfen wurde später nachgeholt – und auch diese Runde entschied Sebastian für sich.

Henning nahm die Niederlage trotz allem mit Humor und Größe. "Der Sebastian hat insgesamt so viele Spiele gewonnen. Es ist jetzt auch wirklich gerecht, dass er gewonnen hat. Er war in vielen Sachen wirklich besser. Das wäre ein bisschen ergaunert gewesen, der Sieg", gestand er nach dem Duell. Für den Schauspieler war es bereits der zweite Auftritt bei "Schlag den Star": Rund zehn Jahre zuvor hatte er die Sendung noch gewonnen – damals ebenfalls im "Abhängen" gegen Ex-Gewichtheber Matthias Steiner (43).

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Joyn/BECKER FILMS Sebastian Ströbel und Henning Baum bei "Schlag den Star"

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Sabine Finger Fotografie Sebastian Ströbel in "Die Bergretter"

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Seven.One / Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "Hast du Töne?"

Imago Henning Baum beim Special Screening von "Der letzte Bulle" im Gloria Palast München, 25. Oktober 2025