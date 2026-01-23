Zwischen Familie und Beruf: Sebastian Ströbel ganz privat

Sebastian Ströbel (48) lässt seltene Einblicke zu – und spricht offen über sein Leben als Vierfach-Vater in Hamburg. Der "Die Bergretter"-Star erklärte im Gespräch mit teleschau, dass er "kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs" sei. Auf die Frage, ob er sich einen Sohn wünsche, machte der Schauspieler klar: Entscheidend sei die Gesundheit seiner Kinder. Gedreht wird für ihn aktuell ungewohnt nah an der Heimat: Für den neuen Fernsehfilm "Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu", der am 20. Januar erscheint, steht Sebastian in Lübeck vor der Kamera – und pendelt abends zurück zur Familie, die für ihn seine wichtigste Kraftquelle ist.

Der Serienheld, der beruflich häufig zwischen Norddeutschland und den Alpen für "Die Bergretter" unterwegs ist, profitiert beim Lübeck-Krimi vom kurzen Arbeitsweg. "Heimschläfer" sein zu können, nimmt Druck aus dem Familienalltag, denn so sitzt er nach Drehschluss wieder mit am Abendbrottisch. Der Schauspieler wuchs selbst mit vier Brüdern auf und hatte sich nach eigener Aussage ursprünglich sogar eine Tochter gewünscht – gerade, weil ihm damals Erfahrungen mit Mädchen fehlten. Heute lebt er mit seiner Frau und den vier gemeinsamen Kindern in Hamburg. In der Nähe zu drehen, bedeutet für ihn: weniger Koffer, mehr Kita- und Schulwege, mehr Geschichten vom Tag, die nicht über Videocalls erzählt werden müssen.

Privat schlägt Sebastians Herz für den 1. FC Nürnberg – eine Leidenschaft, die er von seinem Vater hat und die inzwischen zum Familienritual wurde. "Ich denke, meine Mädchen wissen alle: Wenn sie mir etwas Gutes tun wollen, schwenken sie die Club-Fahne", sagte er. Besonders rührt ihn, dass seine Töchter dem Verein die Treue halten, obwohl die Ausbeute an großen Momenten überschaubar ist. "Ich bin mir sicher, wenn man sie einzeln nach ihrem Lieblings-Club fragen würde, antworten sie alle: Nürnberg. Das ist echt süß", so der Schauspieler.

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel in den Bergen

ZDF "Die Bergretter": Markus Kofler (Sebastian Ströbel) im Einsatz

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel, Schauspieler