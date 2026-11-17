Leonardo DiCaprio (52) hat seinen 52. Geburtstag gebührend nachgefeiert – doch für das größte Aufsehen sorgte am Ende ein anderer Gast. Wenige Tage nach seinem Ehrentag am 11. November lud der Schauspieler zahlreiche prominente Freunde zu einer Party nach Beverly Hills ein. Besonders ins Auge fiel dabei sein Freund und Kollege Jonah Hill (42), der sich deutlich schlanker präsentierte als bei früheren Auftritten. Für seinen Partylook hatte sich der Schauspieler in einen glänzenden silbernen Trainingsanzug und dazu passende auffällige Sneaker geworfen. Fotos von seiner Ankunft veröffentlichte der Popkultur-Account Deuxmoi. Die Aufnahmen sorgten im Netz prompt für Gesprächsstoff: Viele Nutzer konnten kaum glauben, wen sie auf den Bildern sahen, und erkannten den "Superbad"-Star zunächst kaum wieder. Einige hielten ihn auf den ersten Blick sogar für jemand ganz anderen – nämlich für Scott Disick (43), den Ex-Partner von Kourtney Kardashian (47).

"Ich dachte, Jonah wäre Scott Disick", schrieb ein überraschter Nutzer in den sozialen Medien. Ein anderer nahm die Verwechslung mit Humor und scherzte, Scott habe sich offenbar als Jonah verkleidet. Doch Jonah war längst nicht der einzige prominente Gast auf der Feier. Leonardo hatte ein regelrechtes Staraufgebot nach Beverly Hills eingeladen. Unter den Gästen waren unter anderem Tobey Maguire (51), Al Pacino (86) sowie Jeff Bezos (62) und dessen Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (56). Auch Rapper 50 Cent (51) und Ice Spice (26) ließen sich die Party nicht entgehen. Darüber hinaus feierten Elizabeth Banks (52), Cara Delevingne (34), Adrien Brody (53), Edward Norton (57) und Casey Affleck (51) mit dem Geburtstagskind. Ebenfalls unter den Gästen befand sich Alabama Barker (20), die Tochter von Travis Barker (51) und Shanna Moakler (51). Trotz der zahlreichen prominenten Namen stand nach der Feier in den sozialen Medien jedoch vor allem einer im Mittelpunkt: Jonah mit seinem auffällig veränderten Look.

Jonah und Leonardo verbindet bereits seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Spätestens seit sie gemeinsam für Martin Scorseses (84) Streifen "The Wolf of Wall Street" vor der Kamera standen, wurden die beiden immer wieder zusammen gesehen – sei es bei Treffen in New York, auf Jachtausflügen oder bei gemeinsamen Partys. Auch Jonahs Gewicht war in der Vergangenheit immer wieder Thema. Bereits 2011 verriet der Schauspieler gegenüber ABC News, dass er seine damalige Gewichtsabnahme vor allem einer Ernährungsumstellung und der Unterstützung eines Ernährungsberaters zu verdanken hatte. Für seine Rolle in "War Dogs" nahm er später wieder zu. Um anschließend erneut fitter zu werden, holte er sich Ratschläge von seinem "21 Jump Street"-Kollegen Channing Tatum (46). Wie sehr ihn das Thema auch persönlich belastet hat, machte Jonah 2022 in seiner Dokumentation "Stutz" deutlich. Darin sprach er offen über seine langjährigen Schwierigkeiten mit dem eigenen Körperbild und schilderte, wie sehr ihn abwertende Kommentare zu seinem Gewicht bereits seit seiner Jugend begleitet hatten.

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Getty Images Jonah Hill bei der Weltpremiere von Apples "Outcome" am 6. April 2026 in New York

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Imago Leonardo DiCaprio und Jonah Hill bei der Verleihung des Cinema Vanguard Award 2014 in Santa Barbara

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