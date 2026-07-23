"Felsbrocken": Trisha Paytas feiert ihre Hämorrhoiden-OP

Influencerin Trisha Paytas (38) hat sich nach der Entfernung einer Hämorrhoide ein ganz besonderes Geschenk gegönnt. Die 38-Jährige besuchte kürzlich einen Proktologen, ließ das Problem an ihrem Po behandeln – und feierte den Eingriff anschließend mit einem Luxus-Shopping-Trip. In einem TikTok-Video teilte sie ihre Erlebnisse mit ihren Fans. "Mir wurde gerade eine Hämorrhoide vom Po entfernt", erklärte sie zu Beginn des Clips und ergänzte: "Ich hatte die verrücktesten Hämorrhoiden während der Schwangerschaft."

Als Belohnung für sich selbst gönnte sich Trisha ein Paar schwarze Fannylove-Pumps des französischen Designerhauses Christian Louboutin. "Ich liebe sie so sehr und sie sind so unglaublich bequem. Ich kann sie tatsächlich stundenlang tragen, und ich kann eigentlich niemals Absätze tragen", schwärmte sie in dem Video. Dazu zeigte sie auch ihre sogenannte Hämorrhoiden-Erholungs-Tasche vom Arzt, bestehend aus Ballaststoffen für gesunde Verdauung sowie Mull für den Po. "Ich habe gerade eine riesige Windel da drin", gestand die Influencerin. Wenige Tage später meldete sie sich in einem weiteren TikTok mit guten Nachrichten: "Es heilt wunderbar. Es sind 48 Stunden vergangen und es gibt kein Blut mehr." Sie betonte außerdem, dass Hämorrhoiden "kein Spaß" seien – und witzelte, sie habe "einen Felsbrocken da drin gehabt".

Während des Eingriffs war Trishas Ehemann Moses Hacmon die ganze Zeit im Raum dabei. Die Influencerin zeigte sich beeindruckt davon, wie gelassen er die Situation meisterte. "Dein Po ist einfach hier oben und du liegst mit dem Gesicht nach unten, und Moses ist direkt daneben und sieht alles", erzählte sie. Der 48-Jährige habe sich dabei völlig unbeeindruckt gezeigt. "Ich liebe es wirklich, mit jemandem so vertraut zu sein", so Trisha. Die beiden heirateten 2021 und haben gemeinsam drei Kinder: Malibu, Elvis und Aquaman.

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Instagram / trishapaytasbackup Trisha Paytas, YouTuberin

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Getty Images Trisha Paytas, Influencerin

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Instagram / trishapaytas Moses Hacmon und Trisha Paytas mit ihren Kids, Juli 2025