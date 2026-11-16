So kassierte Trisha Paytas 86.000 Euro in nur einer Woche

Trisha Paytas (38) hat einen Einblick in ihre größten YouTube-Einnahmen gegeben. In ihrer bisher erfolgreichsten Woche soll die Influencerin rund 100.000 Dollar verdient haben, umgerechnet etwa 86.000 Euro. Die Summe nannte sie bei einem Auftritt in der Sendung "Watch What Happens Live with Andy Cohen", in der sie gemeinsam mit Hailey Glassman zu Gast war. Auf die Frage von Moderator Andy Cohen (58) erklärte sie: "Diese Woche war eine gute Woche. Vielleicht 100.000 Dollar." Für solche Einnahmen benötigt Trisha offenbar weder ein großes Studio noch aufwendige Technik. Einige ihrer Videos sind vergleichsweise einfach produziert und entstehen teilweise sogar auf dem Küchenboden. Dennoch können die Inhalte hohe Summen einbringen. Allerdings handelt es sich bei den 100.000 Dollar um einen persönlichen Rekord und keineswegs um einen regelmäßigen Verdienst. Ihre YouTube-Einnahmen schwanken erheblich.

Wie stark ihre Einnahmen schwanken können, hatte Trisha bereits 2023 im Gespräch mit Polyester Zine erklärt. "Es verändert sich so sehr", sagte sie damals. Vor ihrer Ehe habe sie zeitweise bis zu fünf Videos täglich produziert. Während ihrer Schwangerschaft reduzierte sie ihr Pensum und widmete sich vor allem ASMR-Inhalten, die zu ihrem jeweiligen Befinden passten. Kurz vor der Geburt legte sie jedoch wieder deutlich zu. Neben OnlyFans bespielte sie ihren Podcast, ihren Hauptkanal mit ASMR- und Lifestylevideos sowie weitere Social-Media-Accounts. Unterstützung erhielt sie dabei von ihrem Mann Moses Hacmon, der ihr beim Aufbau und bei den Aufnahmen half. Wie unterschiedlich die Einnahmen ausfallen können, verdeutlichte sie mit einem Vergleich: "Es gab eine Zeit, in der ich jeden einzelnen Tag gepostet und 100.000 Dollar verdient habe, und eine Zeit, in der ich jeden einzelnen Tag gepostet und 8.000 Dollar verdient habe." Ihre Strategie passe sie deshalb an die jeweilige Nachfrage an. "Wenn etwas gut läuft, konzentriere ich mich einfach darauf", erklärte sie.

Wie Trisha im Gespräch mit Vogue weiter berichtet, investiert sie einen großen Teil ihrer Einnahmen in aufwendig produzierte Videos. Im Oktober veröffentlichte sie beispielsweise eine Neuinterpretation des Songs "Scream" aus dem Film High School Musical 3. Darin übernahm sie die Rolle von Troy Bolton, der im Original von Zac Efron (39) verkörpert wird. Wie hoch ihre Produktionskosten ausfallen können, verriet sie im Gespräch mit der britischen Vogue: "Wenn ich 50.000 Dollar auf meinem Konto hatte, habe ich genau das für ein Video ausgegeben, und dann wurde der Betrag immer höher." Rücklagen habe sie lange Zeit kaum gebildet. "Vor 2020 habe ich eigentlich nie gespart. Im Laufe von zehn Jahren habe ich über 12 Millionen Dollar ausgegeben", gestand sie im selben Interview. Privat ist die Influencerin mit Moses verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: die vierjährige Malibu, den zweijährigen Elvis und den 16 Monate alten Aquaman, dessen Namensverkündung kontroverse Reaktionen im Netz auslöste. Seit der Familiengründung richtet Trisha ihren Arbeitsalltag stärker nach ihrem Leben als Mutter aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Trisha Paytas, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Trisha Paytas im Februar 2025

Anzeige Anzeige