Vanessa Mai wird für Bibi Blocksberg zur singenden Hexe

Vanessa Mai (34) taucht in die magische Welt von Bibi Blocksberg ein: Die Musikerin übernimmt in der neuen Hörspielfolge "Das Winterhexenfest" eine Gastrolle und wird dabei sogar selbst zur Hexe. Das hat sie jetzt in ihrem Podcast "Schön laut" verkündet. Vanessa spricht die Figur Vala Virtuosa, die für ihre magischen Hits bekannt ist. Beim Winterhexenfest auf dem Blocksberg soll sie als Überraschungsgast auftreten. Passend dazu bringt die Musikerin einen eigenen Weihnachtssong mit. Für ihren Auftritt im Hörspiel steuert sie das Lied "Nie wieder allein" bei. Die Single erscheint samt Musikvideo schon am 6. November. Eine Woche später, am 13. November, kommt dann das Hörspiel heraus.

Für Vanessa ist die Gastrolle auch eine persönliche Sache. Bibi Blocksberg verbindet sie eng mit Erinnerungen an ihre eigene Kindheit. Dazu kommt der Gedanke des Miteinanders, der für sie zur Weihnachtszeit gehört. In einer Pressemitteilung von Kiddinx, die über news aktuell verbreitet wurde, sagte die Sängerin: "Bibi Blocksberg gehört für so viele Menschen einfach zur Kindheit dazu. Deshalb finde ich es unglaublich schön, jetzt selbst Teil dieser Welt zu sein - und dann auch noch als singende Hexe!" Dass sie einen eigenen Song beisteuern darf, sei für sie etwas ganz Besonderes. Die Botschaft des Songs passt für Vanessa zur Adventszeit. "Gerade in der Weihnachtszeit geht es doch darum, füreinander da zu sein und schöne Momente miteinander zu teilen", erklärte sie. Auf das Hörspiel freut sie sich schon: "Ich freue mich riesig, mit Bibi und ihren Fans Weihnachten zu feiern."

"Das Winterhexenfest" ist die 167. Folge der Hörspielreihe. Das Weihnachtslied ist darauf außerdem als Bonustrack zu finden. Der Song wurde von Daria Assmus und Marco Silvestri geschrieben und komponiert, produziert hat ihn Matthias Zürkler. Zu hören gibt es "Nie wieder allein" aber nicht nur im Hörspiel. Vanessa singt den Song auch im Fernsehen: Am 28. November steht sie beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen (45) auf der Bühne. Am 19. Dezember tritt die Sängerin zudem bei "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'" im ORF auf. Auch für andere Hörspielfans gibt es zur Adventszeit Nachschub. Das Label Kiddinx veröffentlicht neue Weihnachtsfolgen mit Bibi & Tina und Benjamin Blümchen.

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Warner Music Group Vanessa Mai, Sängerin

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Getty Images Vanessa Mai, Sängerin

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