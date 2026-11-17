Sarah Ferguson (67) hat offenbar genug vom Singleleben: Nach dem öffentlichen Absturz an der Seite ihres Ex-Mannes Andrew Mountbatten-Windsor (66) soll sie wieder nach einem Partner Ausschau halten. Wie ein Insider dem Magazin Heat World verriet, hat Sarah ihre Freunde bereits gebeten, ihr einen passenden Mann vorzustellen. Sogar eine Anmeldung bei einer Datingplattform ziehe sie in Erwägung. "Sarah war noch nie so lange ohne einen Mann in ihrem Leben, und sie hat Freunden erzählt, dass sie das fertigmacht", erklärte die Quelle. Trotz ihres angekratzten Images sind ihre Wünsche erstaunlich klar umrissen: Der Neue an ihrer Seite soll jünger, gut aussehend und vermögend sein. Die angebliche Partnersuche folgt auf turbulente Monate. Der Skandal um die langjährigen Verbindungen des früheren Paares zu Jeffrey Epstein (†66) hatte hohe Wellen geschlagen. Zudem mussten die beiden aus dem gemeinsam bewohnten royalen Anwesen ausziehen.

Im Freundeskreis stößt Sarahs Idee vom Onlinedating allerdings auf wenig Begeisterung. Ihre Vertrauten sollen ihr davon abgeraten haben, im Netz nach der Liebe zu suchen. Laut dem Informanten sei es aber nicht ausgeschlossen, dass die eigensinnige Royal trotzdem heimlich ein Profil unter falschem Namen erstellt. Auch zu ihren Ansprüchen wurde der Insider deutlich: "Sie sagt, dass sie einen heißen jüngeren Mann will, was ja schön und gut ist, aber sie verlangt außerdem, dass er jede Menge Geld hat, das er für sie ausgeben kann." Dem Bericht zufolge sehnt sich Sarah nach ihrem früheren Leben in der feinen Gesellschaft zurück. Sarah vermisse die internationalen Partys ebenso wie gesellige Mittag- und Abendessen im Freundeskreis. Kurz gesagt: Sie wolle endlich wieder Spaß haben. Ganz ohne Einwand lässt der Informant die hohen Ansprüche allerdings nicht stehen: "Vielleicht muss sie bei dem, was sie sucht, ein wenig realistischer sein."

Mit Andrew war Sarah von 1986 bis 1996 verheiratet, getrennte Wege gingen die beiden bereits 1992. Die Eltern von Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36) leben zwar längst in getrennten Haushalten, den Kontakt haben sie aber nicht abgebrochen. Laut Sarahs Sprecher pflegen die beiden als Eltern und Großeltern ein freundschaftliches und unterstützendes Verhältnis. Andrew lebt mittlerweile zurückgezogen auf dem Sandringham-Anwesen von König Charles (78) in Norfolk, Sarah soll ein Haus in den Home Counties rund um London gemietet haben. Ihr Liebesleben sorgte schon früher für Schlagzeilen: Ab 1982 war sie rund drei Jahre mit dem 22 Jahre älteren irischen Unternehmer Paddy McNally (†88) liiert, der im Juli nach langer Krankheit starb. Später wurde sie mit Steve Wyatt und John Bryan in Verbindung gebracht. Autor Andrew Lownie behauptete in seinem Buch "Entitled: The Rise And Fall Of The House Of York" sogar, Sarah habe nach der Scheidung unter anderem John F. Kennedy Jr. (†38), Kevin Costner (71) und Tiger Woods (50) daten wollen. Seine Behauptung über eine Affäre mit Sean "Diddy" Combs (57) wies sie zurück.

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Imago Sarah Ferguson bei der amfAR Gala in Antibes

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice am 19. Juni 2015 in Ascot

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