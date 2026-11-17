Eine lebensbedrohliche Infektion hat das Leben von Ray Nicholson (34) in eine völlig andere Richtung gelenkt. Eigentlich wollte der Sohn von Schauspiellegende Jack Nicholson (89) am Boston College Football spielen. Doch es kam nicht so wie erwartet, wie Ray jetzt im Gespräch mit seiner Schwester Lorraine Nicholson (36) für das Interview Magazine erzählte. Doch nach einem Spiel konnte er seinen Arm plötzlich nicht mehr bewegen. Im Krankenhaus stellten die Ärzte eine Staphylokokkeninfektion fest. Die Lage war so ernst, dass Ray rund um die Uhr von Pflegekräften betreut werden musste. "Sie machten eine Markierung auf meinen Arm, die bedeutete: 'Wenn es bis hierhin kommt, schneiden wir deinen Arm ab'", erinnerte sich Ray. Doch genau durch diese extreme Situation wurde ihm klar, dass er nicht weiter auf eine Footballkarriere hinarbeiten, sondern Schauspieler werden wollte.

Die Entscheidung brachte allerdings eine neue Sorge mit sich: Davor, seinem berühmten Vater von seinem Wunsch zu erzählen, hatte er große Angst. Seinen Sinneswandel beschreibt er als eine Art göttliche Eingebung. Leicht fiel ihm der Abschied vom Football trotzdem nicht, und das lag auch an seinem Vater. Sport sei die gemeinsame "Sprache der Liebe" von Vater und Sohn. Über einige Dinge könnten die beiden nicht sprechen, über die Los Angeles Lakers dagegen endlos. "Ich hatte wirklich große Angst, es Dad zu erzählen. Aber ich ging an die USC und lernte, alles am Filmemachen zu lieben", erzählte der Schauspieler. Im Studium habe er verstanden, dass sein Vater nicht die gesamte Filmbranche verkörpere, sondern nur ein Teil davon sei. Die Hollywoodlegende stolz zu machen, stehe für ihn zwar weit oben auf der Liste. Bei seiner Karriere gehe es aber vor allem darum, seine eigene Identität zu finden.

Sein Vater selbst hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Offiziell hatte er seinen Ruhestand allerdings nie verkündet. Zu seinen letzten öffentlichen Auftritten gehörte im Februar 2025 die Jubiläumsshow zum 50. Geburtstag von "Saturday Night Live". Michael Douglas (82), der mit ihm an "Einer flog über das Kuckucksnest" gearbeitet hatte, sprach bei der Promotion seiner Memoiren über seinen langjährigen Weggefährten. "Er arbeitet nicht mehr. Ihm geht es gut. Er ist verschwunden. Das weiß ich", erklärte er laut The Independent. Den Kontakt zu Jack hat Michael aber nicht verloren: "Ich sehe ihn immer noch, aber ihm geht es gut. Er ist dort oben bei seinem Haus und läuft in seinen Hausschuhen herum. So etwas passiert. Er hat es verdient. Ich verstehe das."

Anzeige Anzeige

BFA Ray Nicholson bei einem Celebrity Abendessen von Chanel

Anzeige Anzeige

Instagram / lnicholson Jack Nicholson mit seinen Kindern Lorraine und Ray, 2025

Anzeige Anzeige