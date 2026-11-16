Fanliebe: Damit könnte Prinz George Außenseiter in Eton sein

Prinz George (13) könnte an seiner neuen Schule ausgerechnet wegen seiner Leidenschaft für Fußball eine Sonderrolle einnehmen. Seit September besucht der älteste Sohn von Prinz William (44) das traditionsreiche Eton College in der Nähe von Schloss Windsor. Unter der Woche wohnt er dort im Internat gemeinsam mit seinen Mitschülern. Wie das Magazin Hello! berichtet, könnte gerade sein Lieblingsverein dafür sorgen, dass er unter seinen Klassenkameraden zum Außenseiter wird. Denn George, der im Juli 13 Jahre alt wurde, hält genau wie sein Vater zum Premier-League-Klub Aston Villa. Viele Jugendliche aus London und Umgebung schlagen sich dagegen eher auf die Seite von Vereinen wie Arsenal, Chelsea oder Tottenham Hotspur. Auch Manchester United, Manchester City und Liverpool haben demnach zahlreiche Anhänger. Aston Villa gehört offenbar deutlich seltener zu den Favoriten. Für George könnte der Austausch über die Premier League deshalb ungewohnt werden: Während viele seiner Klassenkameraden dieselben großen Vereine unterstützen, bringt er mit dem Klub aus Birmingham eine eher selten vertretene Fanliebe mit.

Für William hingegen ist diese Situation alles andere als neu. Auch zu seiner eigenen Schulzeit fieberten viele seiner Mitschüler vor allem mit Manchester United und Chelsea mit. Der heutige Thronfolger wollte sich damals aber ganz bewusst für einen anderen Verein entscheiden. Bei der Eröffnung eines Trainingszentrums von Aston Villa im Jahr 2021 erklärte er seine Beweggründe: "Ich wollte eine Mannschaft, die eher im Mittelfeld der Tabelle steht und mir das Gefühl einer emotionalen Achterbahnfahrt gibt." Diese Wahl brachte ihm allerdings auch kleine Schwierigkeiten ein, wie der Prinz von Wales mit einem Augenzwinkern zugab. "Um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt zurückblicke, war das eine schlechte Idee – ich hätte es mir leichter machen können!", scherzte er laut The Sun. Seine Begeisterung für den Fußball geht weit über das gelegentliche Mitfiebern hinaus. William ist nun Schirmherr des englischen Fußballverbands FA. Bei Spielen von Aston Villa verfolgt er das Geschehen regelmäßig von der Tribüne aus und zeigt dabei seine Freude oder Enttäuschung ganz offen.

Wie sehr Vater und Sohn die Begeisterung für Aston Villa verbindet, wurde zuletzt bei einem gemeinsamen Fußballabend in Barcelona deutlich. Im verregneten Camp Nou verfolgten die beiden das Spiel ihres Lieblingsklubs gegen den FC Barcelona. George nahm dabei direkt an der Seite seines Vaters Platz – und setzte modisch ein eigenes Zeichen. Statt in einem Anzug, wie man ihn bei öffentlichen Auftritten sonst meist von ihm kennt, erschien er in einer sportlichen Jacke von Aston Villa. Damit hob sich der junge Royal deutlich von William ab, der zu dem Spiel in Mantel und Kappe gekommen war. Bei öffentlichen Auftritten sind die Outfits der beiden hingegen häufig aufeinander abgestimmt. Im Stadion präsentierte sich George dadurch eigenständiger und rückte zugleich die Fußballbegeisterung in den Mittelpunkt, die er mit seinem Vater teilt.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

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Imago Prinz William und Prinz George beim Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Aston Villa

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