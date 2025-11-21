Jennifer Love Hewitt & Brian feiern zwölf Jahre Liebesglück

Jennifer Love Hewitt (46) und ihr Ehemann Brian Hallisay (47) haben gerade ihr zwölfjähriges Ehejubiläum gefeiert. Auf Instagram teilte die Schauspielerin einige besondere Fotos des Paares, auf denen sie und Brian in schickem Schwarz gekleidet zu sehen sind. Jennifer zeigte sich glücklich und schrieb: "Zwölf Jahre mit dem Mann meiner Träume. Alles Gute zu unserem Jahrestag, mein Schatz." Die Bilder, die bei den Fans für Begeisterung sorgten, zeigen das Paar verliebt und entspannt, während warmes Sonnenlicht ihre Gesichter sanft beleuchtet. Die beiden heirateten im November 2013 und haben seitdem nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihre Familie wachsen lassen.

Das Paar ist stolze Eltern von drei Kindern: Tochter Autumn, Sohn Atticus und dem jüngsten Familienmitglied, Sohn Aidan. Jennifer und Brian sind dafür bekannt, ihr Familienleben privat zu halten und ihre Kinder bewusst aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Jennifer verriet in einem Interview laut E! News im Jahr 2024, dass sie die Kinder ermutigen, ihre Kindheit zu genießen und sich Zeit zu lassen, bevor sie möglicherweise in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Besonders Tochter Autumn zeigte Interesse an der Schauspielerei, doch die Eltern rieten ihr, sich vorerst auf die Schule zu konzentrieren, um die Herausforderungen der Branche erst später anzunehmen.

Neben ihrer Rolle als Mutter ist Jennifer für ihre humorvolle und bodenständige Art bekannt. Auf Social Media zeigt sie sich manchmal mit charmanten Einblicken in ihren Alltag, wie bei einem besonders amüsanten Weihnachtsvideo mit ihrem Sohn Atticus, das ihre Fans begeisterte. Während sie Spaß daran hat, ab und zu privaten Content zu teilen, zeigt die Schauspielerin dennoch ein klares Bewusstsein dafür, wann es wichtig ist, Grenzen zu ziehen und ihre Familie zu schützen. Ihre langjährige Beziehung zu Brian, die aus einer beruflichen Zusammenarbeit entstand, und ihr harmonisches Familienleben machen sie zu einem Vorbild für viele Fans.

Instagram / jenniferlovehewitt Brian Hallisay und Jennifer Love Hewitt, 2025

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt und Brian Hallisay an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Jennifer Love Hewitt im März 2019 in L.A.