Wegen dieses Films macht Jennifer Love Hewitt True Crime

Jennifer Love Hewitt (47) schlägt ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf: Die Schauspielerin ist die Erzählerin und ausführende Produzentin der True-Crime-Dokuserie "A Killer Among Friends", deren zweite Staffel ab dem 20. Juli auf Investigation Discovery startet und parallel bei HBO Max zu sehen ist. In dem sechs Folgen umfassenden Format geht es um Mordfälle, in denen Freundschaften zerbrechen, Vertrauen missbraucht wird und schockierende Geheimnisse ans Licht kommen. Gegenüber dem People-Magazin verrät Jennifer, dass ausgerechnet ihr legendärer Horrorfilm "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" sie dazu inspiriert hat, bei dem Projekt mitzumachen.

"Es fühlte sich sehr ähnlich an wie die Welt von 'Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast', mit diesen Freunden, die an diesen Umständen ihr ganzes Leben lang festhalten", schilderte die ehemalige "Ghost Whisperer"-Darstellerin. Der neue True-Crime-Job knüpft damit direkt an eine ihrer berühmtesten Rollen an – nur diesmal hinter dem Mikrofon statt vor der Kamera. Neben der Dokuserie war Jennifer zuletzt auch im 2025 erschienenen Reboot des Horrorfilms, gemeinsam mit den ursprünglichen Co-Stars Freddie Prinze Jr. (50) und Sarah Michelle Gellar (49), zu sehen und schlüpfte dafür in ihre Kultrolle der Julie James.

Die Faszination für das Genre hat Jennifer jedoch nicht erst durch ihre Filmkarriere entwickelt. "Ich bin mit 'Mord ist ihr Hobby' aufgewachsen, das ich mit meiner Großmutter geschaut habe", erzählte sie im Interview. "Sie liebte Kriminalgeschichten. Das hat mich irgendwie auf eine komische Art und Weise zum Schauspielern gebracht." Ihrer Großmutter zuliebe nimmt sie diese Arbeit besonders ernst: "Ich denke, meine Großmutter wäre wirklich begeistert, wenn sie noch bei uns wäre, dass ich das mache. Ich tue manche dieser Dinge zu ihren Ehren." Staffel zwei beleuchtet erneut Fälle, bei denen Angehörige und Freunde der Opfer in Interviews selbst zu Wort kommen. Neue Folgen der Reihe erscheinen wöchentlich bis zum 24. August.

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Getty Images Bei ABCs End Of Summer Soirée in West Hollywood: Jennifer Love Hewitt am 5. September 2025

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United Archives GmbH / ActionPress Szene aus "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", 1997

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United Archives GmbH / ActionPress Freddie Prinze Junior und Jennifer Love Hewitt in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"