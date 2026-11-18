Sara Kulka (36) hat eine klare Meinung, wenn es um Haustiere für Kinder geht: Für sie gibt es nichts Besseres als Ratten. In ihrer Instagram-Story hat sich die Realitydarstellerin jetzt ausdrücklich für die oft verschmähten Nager ausgesprochen. Damit reagiert sie auf Nachrichten ihrer Follower, die sich vor den Tieren fürchten oder sie schlicht eklig finden. Sara lässt sich davon nicht beirren. "Ich finde auch, Ratten sind die besten Nagetiere für Kinder", stellt sie in dem Clip klar. Genau aus diesem Grund hatte sie ihrer Tochter Annabel eine eindeutige Vorgabe gemacht: Zwar durfte Annabel selbst entscheiden, welches Nagetier bei ihnen einziehen sollte, doch für Sara stand von Anfang an fest, dass nur Ratten infrage kamen. Eine Entscheidung, die sie bis heute keineswegs bereut, wie sie selbst betont.

Sara ist von den besonderen Fähigkeiten der kleinen Nager überzeugt. Ratten seien äußerst intelligent und könnten sogar trainiert werden, erklärt das Model. Darüber hinaus verfügten sie über eine ähnliche Fähigkeit zur Metakognition wie Delfine und Affen. Doch nicht nur ihre Klugheit spricht aus Saras Sicht für die Tiere. Sie beschreibt Ratten als besonders reinlich und stark auf den Menschen bezogen. Weil sie im Rudel leben, würden sie die Nähe zu ihren Haltern suchen. Anders als etwa Meerschweinchen oder Hasen seien sie zudem nicht so sehr auf Flucht ausgerichtet. Umso mehr bedauert Sara, dass viele Menschen ein negatives Bild von den Tieren haben. Den schlechten Ruf erklärt sie sich damit, dass frei lebende Ratten als Überträger von Krankheiten gelten. Ihrer Ansicht nach würden Ratten deshalb häufig grundsätzlich als unappetitlich oder unangenehm wahrgenommen, ohne dass dabei zwischen wild lebenden Exemplaren und domestizierten Haustieren unterschieden werde.

Um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, zieht Sara einen Vergleich zu anderen Tieren, die in freier Wildbahn leben. Auch Tauben könnten schließlich Krankheiten übertragen, gibt sie zu bedenken. Waschbären seien ebenfalls "nicht ohne". Trotzdem würden diese Tiere in der Gesellschaft teilweise deutlich positiver gesehen und mitunter sogar als niedlich empfunden. Mit ihren Ausführungen gewährt die zweifache Mutter zugleich einen Einblick in die Entscheidung, welches Haustier bei Annabel einziehen durfte. Nicht nur der Wunsch ihrer Tochter spielte bei der Entscheidung eine Rolle. Wie Sara berichtet, hatte sie sich im Vorfeld auch ausführlich mit den Eigenschaften unterschiedlicher Nagetiere auseinandergesetzt.

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Imago Model Sara Kulka im Juni 2023 in Hamburg

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Imago Sara Kulka, Januar 2026

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