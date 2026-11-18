Jack Lowden (36) kann sich über einen großen Karriereerfolg freuen. Die Rolle des James Bond hat er zwar nicht bekommen, dafür ist seine Serie "Slow Horses" für die kommenden Jahre gesichert: Apple TV hat das Spionagedrama vorzeitig um eine neunte und eine zehnte Staffel verlängert, wie DailyMail berichtet. Der Schauspieler bleibt damit weiterhin als MI5-Agent River Cartwright im Einsatz. Jack ist bereits seit 2022 als Cartwright Teil der Spionagewelt von Apple. Dass er als möglicher Bond-Nachfolger gehandelt wurde, sorgte für Aufsehen, weil inzwischen Amazon die kreative Kontrolle über das traditionsreiche 007-Franchise innehat. Ein Wechsel von Apples MI5-Serie in den Bond-Kosmos des Konkurrenten ist damit vom Tisch. Stattdessen setzt der Schauspieler seine bisherige Agentenrolle langfristig fort. Durch die Verlängerung stehen nach der gerade beendeten sechsten Ausgabe bereits vier weitere Staffeln von "Slow Horses" fest.

Für die Serie geht es damit Schlag auf Schlag. Gerade erst ist die sechste Staffel zu Ende gegangen. Die Dreharbeiten zu Staffel sieben sind bereits abgeschlossen, die neuen Folgen sollen im Herbst 2027 erscheinen. Aktuell steht Jack gemeinsam mit seinen Co-Stars in London vor der Kamera, wo die Aufnahmen zur achten Staffel entstehen. Dabei war die Zukunft von "Slow Horses" zwischenzeitlich alles andere als gewiss. Als Berichte über Jacks Chancen auf die Bond-Rolle die Runde machten, kamen Spekulationen auf, die Serie könnte nach der achten Staffel enden. Neben dem Schotten sollen auch Nicholas Hoult (36), Josh O'Connor (36) und Callum Turner (36) zur engeren Auswahl gehört haben. Jack selbst hielt sich zu den Gerüchten bedeckt. Gegenüber British GQ zeigte er sich aber geschmeichelt von der Aufmerksamkeit: "Es ist schön, erwähnt zu werden – für jede Rolle – und ich werde den Wirbel einfach nicht weiter anheizen."

In "Slow Horses" verkörpert er den jungen und ehrgeizigen River Cartwright, der sich unbedingt als erstklassiger Agent beweisen will. Für seine Darstellung erhielt er bereits Anerkennung bei den Emmys und den BAFTAs. In die Rolle des legendären Geheimagenten 007 schlüpft dagegen künftig Robert Pattinson (40). Er wurde nach jahrelanger Suche schließlich offiziell als neuer Bond bestätigt – mit einem kurzen Video, in dem er im schwarzen Smoking eine Waffe auf die Kamera richtet. Zuletzt hatte Daniel Craig (58) den berühmten Geheimagenten verkörpert. Seinen letzten Auftritt als 007 hatte er 2021 im Film "Keine Zeit zu sterben". Seitdem war die Frage, wer seine Nachfolge antreten würde, eines der meistdiskutierten Themen in Hollywood – bis die Entscheidung nun auf Robert fiel.

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Imago Jack Lowden in einer Szene aus der sechsten Staffel der Apple-TV+-Serie "Slow Horses"

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Getty Images Sämtliche James-Bond-Darsteller als Wachsfiguren im Madame Tussauds in Berlin

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Imago Jack Lowden in einer Szene aus der sechsten Staffel der Apple-TV+-Serie "Slow Horses"