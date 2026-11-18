Wie gefährlich das Leben als norwegischer Thronfolger für den heutigen König Haakon VIII. (53) einst war, kommt nun ans Licht. Vor 26 Jahren soll der Royal ins Visier einer international vernetzten Verbrecherorganisation geraten sein. Die Journalisten Frode Hansen und Ulf André Andersen haben den brisanten Fall für ihr neues Buch "Hoffet" aufgearbeitet. Ihre Recherchen stützen sich auf Aussagen zahlreicher Informanten, deren Identität geheim bleibt. Demnach erreichte die norwegischen Sicherheitskräfte im Jahr 2000 eine alarmierende Nachricht aus dem Ausland: Kriminelle mit Kontakten auf dem Balkan sollen eine Verschleppung des damals 27-jährigen Prinzen vorbereitet haben. Das Ausmaß der Gefahr verdeutlichen die Autoren mit einem Satz: "Mehrere der Sicherheitsmitarbeiter bezeichneten dies als die schwerwiegendste konkrete Bedrohung für die Königsfamilie seit dem Krieg."

Hinter dem Vorhaben soll der Versuch gesteckt haben, einen verurteilten Drogenkriminellen aus dem Gefängnis zu bekommen. Princ Dobroshi, den die Presse einst als "Norwegens gefährlichsten Mann" bezeichnete, verbüßte wegen eines Drogendelikts mit 5,4 Kilogramm Heroin eine 14-jährige Haftstrafe. Nach einem Gefängnisausbruch 1996 war er in Prag aufgegriffen und ausgeliefert worden. Von dem Komplott will der Verbrecher nichts gewusst haben. Auch sei er deswegen niemals befragt worden. Die Ermittler konnten letztlich niemanden zur Verantwortung ziehen. Für Haakon hatte die Bedrohung dennoch weitreichende Konsequenzen – ausgerechnet in Liebesdingen. Eigentlich hatte König Harald V. (†89) ein Zusammenleben von Haakon und der heutigen Königin Mette-Marit (53) ohne Trauschein skeptisch gesehen. Weil die Sicherheitskräfte das Paar unter einem Dach in der Ullevålsveien jedoch leichter beschützen konnten, rückte der Monarch von seiner ursprünglichen Haltung ab.

Mittlerweile verbindet Haakon und Mette-Marit nicht nur eine langjährige Ehe, sondern auch die Verantwortung für das norwegische Königshaus. Im August 2001 besiegelten die beiden ihre Beziehung mit einer Hochzeit. Aus ihrer Liebe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. Mehr als zwei Jahrzehnte später begann für die Eheleute ein völlig neues Kapitel: Mit Haralds Tod am 28. August 2026 rückte Haakon an die Spitze der Monarchie. Mette-Marit wurde an seiner Seite zur Königin. Anders als man vielleicht vermuten würde, war für den Übergang der royalen Macht keine feierliche Zeremonie erforderlich. Die norwegische Thronfolgeregelung machte Haakon unmittelbar nach dem Ableben seines Vaters zum neuen Staatsoberhaupt. Auf diese Aufgabe war der gebürtige Prinz bereits von Kindesbeinen an vorbereitet worden.

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Imago König Haakon VIII., damaliger Prinz, im Dezember 2025 in Norwegen

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Getty Images Die Weihnachtskarte der norwegischen Royals, Dezember 2024

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