Die Superman-Fortsetzung "Man of Tomorrow" ist zwar längst abgedreht, doch bis zum Kinostart am 8. Juli 2027 könnte sich noch einiges ändern. Nach dem Führungswechsel bei DC Studios sollen bald Nachdrehs anstehen. Dabei könnten bereits gedrehte Szenen ersetzt und Auftritte weiterer DC-Helden komplett gestrichen werden. Besonders gefährdet sei laut unbestätigten Insiderinformationen von Nexus Point News der Cameo-Auftritt von Xolo Maridueña als Blue Beetle. Auch Adria Arjonas (34) angeblicher Auftritt als Wonder Woman soll auf der Kippe stehen. Die neue Studioleitung wolle zunächst einmal klären, ob sie langfristig an dieser Besetzung festhält. Dabei wurde Adria als Amazonenprinzessin bislang ohnehin nicht offiziell bestätigt. Wenig Sorgen machen muss sich hingegen David Corenswet (33): Der Schauspieler soll von den möglichen Änderungen nicht betroffen sein. Auch nach dem Abschied von James Gunn (60) als DC-Chef soll er weiterhin als Superman vor der Kamera stehen.

Zuvor hatte das Branchenmagazin Variety über Gerüchte berichtet, wonach die neue Konzernführung mit der bisherigen Schnittfassung des Films unzufrieden sein soll. Demnach könnten zahlreiche Easter Eggs und Verweise auf das größere DC-Universum entfernt werden. Anfangs galt auch Supergirl, verkörpert von Milly Alcock (26), als mögliche Streichkandidatin. Nexus Point News ergänzte später jedoch, dass die Figur im Film bleiben solle. Hinter den turbulenten Veränderungen steckt ein umfassender Führungswechsel: Nach vier Jahren müssen James und Peter Safran die Leitung der DC Studios abgeben. Im Zuge der Übernahme von Warner durch Paramount Skydance übernimmt der frühere Marvel-Manager Jeremy Latcham das Ruder. James und Peter sollen dem Franchise zwar als Kreative erhalten bleiben. Laut den Insiderberichten könnte James jedoch die Kontrolle über die Nachdrehs und den finalen Schnitt verlieren. Offiziell bestätigt sind bislang aber weder die geplanten Änderungen noch die angeblich gefährdeten Gastauftritte.

Trotz möglicher Kürzungen sollen im Mittelpunkt von "Man of Tomorrow" weiterhin Superman und Lex Luthor stehen, der von Nicholas Hoult (36) gespielt wird. Die beiden Erzfeinde verbünden sich demnach, um gemeinsam gegen Brainiac anzutreten. Den Bösewicht spielt der deutsche Schauspieler Lars Eidinger (50). Er beschrieb die Arbeit in den USA laut dpa als besonders positive Erfahrung. Vor allem der außergewöhnliche Zusammenhalt am Set ist Lars in Erinnerung geblieben. Die Atmosphäre habe sich für ihn deutlich von seinen bisherigen Drehs in Deutschland und Europa unterschieden. Davids Zukunft als Superman gilt als vergleichsweise sicher, weil David Ellison, Chairman und CEO des neuen Mutterkonzerns Skydance, die gute Zusammenarbeit mit dem Schauspieler fortsetzen wolle. Die beiden sind bereits durch ein anderes Projekt miteinander verbunden: David spielt die Hauptrolle in dem von Skydance produzierten Sportbiopic "Ein Leben für einen Traum - Mr. Irrelevant".

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LMK/ActionPress David Corenswet als Superman

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Getty Images Peter Safran und James Gunn bei der Weltpremiere von "Clayface" in Los Angeles

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