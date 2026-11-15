Norwegens Königspaar wird im August 2027 feierlich geweiht

Norwegen plant ein historisches Fest für König Haakon VIII. (53) und Königin Mette-Marit (53). Am 22. August 2027 soll das Königspaar im Nidarosdom in Trondheim im Rahmen einer feierlichen Zeremonie geweiht beziehungsweise gesegnet werden. Der Ort hat eine besondere Bedeutung: Die mittelalterliche Kathedrale ist eng mit der norwegischen Monarchie verbunden. Wichtige königliche Zeremonien finden traditionell dort statt. Doch der Gottesdienst soll nur ein Teil der Feierlichkeiten sein. Wie aus den bisherigen Plänen hervorgeht, wird Trondheim das gesamte Wochenende über ein umfangreiches offizielles Programm bieten. Dabei sind nicht nur geladene Delegationen Teil der Feierlichkeiten. Auch die Norweger sollen bei dem großen Ereignis mit dabei sein und die Weihe ihres Königspaares gemeinsam feiern können. Welche öffentlichen Veranstaltungen konkret stattfinden werden, steht bislang allerdings noch nicht vollständig fest.

Rund um die Zeremonie wollen die norwegische Regierung und die Stadt Trondheim mehrere Initiativen auf die Beine stellen. Vorgesehen sind offizielle Empfänge sowie öffentliche Angebote, durch die auch die Bevölkerung in das Festwochenende einbezogen werden soll. Ein Programmpunkt sticht dabei besonders hervor: Haakon und Mette-Marit werden zu einem Galadinner im historischen Stiftsgårdenpalast laden. Das historische Gebäude liegt mitten in Trondheim und dient als offizielle königliche Residenz in der Stadt. Zugleich zählt der Palast zu den größten und bekanntesten Holzgebäuden Skandinaviens. Dort soll der festliche Tag nach der Zeremonie im Nidarosdom einen glanzvollen Abschluss finden. Viele Einzelheiten sind allerdings noch offen. Der norwegische Hof will die genauen Uhrzeiten erst später bekannt geben. Auch die endgültige Liste der geladenen Gäste wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Mit der feierlichen Weihe trifft Norwegens modernes parlamentarisches Königreich auf eine jahrhundertealte religiöse und monarchische Tradition. Der symbolträchtige Akt im Nidarosdom soll zugleich die institutionelle Verbindung zwischen dem Königspaar und der norwegischen Bevölkerung hervorheben. Dass die Bürger nicht nur am Rand stehen, sondern durch Veranstaltungen und öffentliche Angebote einbezogen werden sollen, ist deshalb ein wesentlicher Bestandteil der Planungen. Für die Feier im kommenden Sommer werden voraussichtlich Vertreter europäischer Königshäuser und weitere hochrangige Gäste aus dem Ausland erwartet. Offiziell bestätigt ist bislang aber noch kein Name. Entsprechende Namen will der Hof erst mit der endgültigen Gästeliste bekannt geben. Bis die Gästeliste veröffentlicht wird, bleibt also offen, welche Royals und Würdenträger im August 2027 in Trondheim dabei sein werden, wenn Haakon und Mette-Marit im Dom gesegnet werden.

Anzeige Anzeige

Det Norske Kongehuset Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit auf einem offiziellen Foto anlässlich ihres 25. Hochzeitstages

Anzeige Anzeige

Getty Images König Haakon von Norwegen beim Galadinner zu König Carl XVI. Gustafs 80. Geburtstag in Stockholm

Anzeige Anzeige