Sky du Mont (79) und Julia Schütze haben sich getrennt. Nach fünf gemeinsamen Jahren gehen der Schauspieler und die ORF-Moderatorin eigene Wege. Im Interview mit der Zeitschrift Bunte bestätigte Sky das Liebes-Aus mit der 50-Jährigen und erklärte, weshalb die Beziehung nicht mehr funktioniert habe. "Wir haben uns auseinandergelebt. Aber wir sind friedlich, es gibt keinen Streit und auch kein böses Blut", sagte er dem Magazin. Trotz des Endes ihrer Partnerschaft scheint den beiden ein respektvoller Umgang wichtig zu sein. Von einem Rosenkrieg oder gegenseitigen Vorwürfen berichtet der "Der Schuh des Manitu"-Darsteller nicht. Stattdessen betont er, dass die Trennung friedlich verlaufen sei. Für das Paar endet damit eine Beziehung, die ein halbes Jahrzehnt hielt. Eine öffentliche Stellungnahme von Julia ist bislang nicht bekannt.

Bei der Frage nach den Gründen nimmt Sky ausdrücklich seine ehemalige Partnerin in Schutz. "Ich möchte auch betonen, dass es an mir liegt, nicht an Julia", stellte der Schauspieler gegenüber Bunte klar. Welche persönlichen Umstände hinter dieser Aussage stecken, erläuterte er in den bisher veröffentlichten Auszügen allerdings nicht näher. Weitere Details zum Beziehungsende sollen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift zu lesen sein. Die Ausgabe 48/2026 erscheint am morgigen Donnerstag, dem 19. November. Wann Sky und Julia beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen, ist bislang nicht bekannt. Auch dazu, wer die Trennung letztlich ausgesprochen hat, äußerte sich der Schauspieler in den vorliegenden Aussagen nicht. Mit seinen Worten macht er jedoch deutlich, dass er die Verantwortung für das Scheitern ihrer fünfjährigen Beziehung bei sich sieht.

Nach der Trennung lebt der dreifache Vater in Hamburg und kommt nach eigenen Worten mittlerweile gut mit dem Alleinsein zurecht. Im Gespräch mit Bunte beschrieb Sky, wie er heute auf sein Leben ohne Partnerin blickt. "Ich habe heute keine Angst mehr vor dem Alleinsein. Ich bin viel sicherer geworden und auch nicht mehr so verletzlich. Ich bin im Reinen mit mir", verriet er dem Magazin. Seine Aussagen zeigen, dass sich sein Umgang mit dem Thema im Laufe der Zeit verändert hat. Eine Beziehung scheint für ihn heute keine Voraussetzung mehr dafür zu sein, sich wohlzufühlen. Über eine mögliche neue Liebe sprach der Schauspieler in den bislang bekannten Interviewauszügen nicht. Ebenso wenig nannte er konkrete Wünsche für eine künftige Partnerschaft. Stattdessen beschrieb Sky vor allem die Sicherheit und Gelassenheit, die er inzwischen für sich gefunden habe.

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Apa-Picturedesk Sky du Mont im Februar 2022

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Getty Images Julia Schütze und Sky du Mont im November 2022 in Köln

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