Was geschah abseits der Bühne, als Matthias Reim (68) mit seiner Musik Millionen Menschen begeisterte? Im kommenden Frühjahr möchte der Schlagerstar auch die weniger bekannten Kapitel seiner Vergangenheit mit der Öffentlichkeit teilen. Wie schlager.de berichtet, bringt der Heyne Verlag am 10. März 2027 seine Autobiografie "Sieben Bier, zu viel geraucht ... – Mein verdammt verrücktes Leben" auf den Markt. Auf insgesamt 320 Seiten blickt Matthias auf eine bewegte Zeit voller Höhenflüge und persönlicher Niederlagen zurück. Neben seiner musikalischen Laufbahn beschäftigt sich der Künstler mit Geldsorgen, Krankheiten und den Wendungen seines Liebes- und Familienlebens. Der Musiker packt darin auch bislang unveröffentlichte Anekdoten aus. Passend dazu steht für Matthias im November 2027 ein runder Geburtstag an – er wird 70 Jahre alt.

Zwischen riesigen Erfolgen und existenziellen Ängsten lagen für Matthias mitunter nur wenige Jahre. Als 1990 sein Song "Verdammt, ich lieb' dich" einschlug, veränderte sich das Leben des Musikers schlagartig. Doch der Ruhm bewahrte ihn nicht vor dem finanziellen Ruin: Fehlgeschlagene Geschäfte kosteten ihn schließlich sein Vermögen, 2006 folgte die Insolvenz. Vom "Superstar zum Superflop" – so fasste Matthias seinen tiefen Fall laut schlager.de einst selbst zusammen. Doch nicht nur wirtschaftlich musste sich der Sänger zurückkämpfen. Eine ernsthafte Herzmuskelentzündung setzte ihn mitten im Tourneebetrieb für mehrere Monate außer Gefecht. Auch ein auffälliger Befund an seiner Lunge, der den Verdacht auf Krebs aufkommen ließ, stellte ihn vor eine emotionale Belastungsprobe. Schon mit dem Namen seiner neuen Autobiografie verbindet Matthias seinen ausschweifenden Lebensstil mit dem Lied, das ihn berühmt machte.

Gemeinsam mit seinem früheren Manager Dieter Weidenfeld (†95) hatte Matthias schon Anfang 2011 unter dem Titel "Verdammt, ich leb noch" seine Erinnerungen zu Papier gebracht. Seither sind jedoch rund 16 Jahre vergangen, in denen der Sänger weitere prägende Erfahrungen gesammelt hat. Besonders in Herzensangelegenheiten begann für ihn ein neues Kapitel: Mit Schlagersängerin Christin Stark (37) ging Matthias 2020 den Bund fürs Leben ein. Zwei Jahre nach der Hochzeit krönte die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Zoe das Familienglück. Ob der Musiker seine Fans im Zuge der anstehenden Buchveröffentlichung auch bei persönlichen Lesungen an seinen Erinnerungen teilhaben lassen oder im Fernsehen darüber plaudern wird, bleibt abzuwarten.

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Imago Matthias Reim bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" am 9. November 2026 in Leipzig

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Getty Images Matthias Reim im Juli 2022

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