Samira Yavuz (32) hat eine schwere Woche hinter sich. In ihrem Podcast "Main Character Mode" erzählte die Familienmutter, wie sehr sie die vergangenen Tage mitgenommen haben. "Ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Woche echt gestruggelt. Rein faktisch ist diese Woche nicht viel passiert. Es war nur Daily Life und ein bisschen Alltag", fängt Samira an. Der Grund für die Belastung: Zahlreiche Menschen aus ihrem engsten Kreis hätten sich bei ihr gemeldet und von schweren Erlebnissen berichtet. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe voll viele Anrufe bekommen von meinen Engsten. Jede hat mir eine Vollkatastrophe erzählt. Entweder Krankheit in der Familie, Schicksalsschläge. Ganz heavy Dinge", schilderte sie. Die vielen Hiobsbotschaften setzten ihr derart stark zu, dass sie sich am liebsten verkriechen wollte: "Irgendwann wollte ich gar nicht mehr, dass mich jemand anruft."

Wie Samira weiter erklärte, fällt es ihr schwer, die Sorgen ihrer Liebsten nach einem Gespräch einfach hinter sich zu lassen: "Ich habe ein ganz krasses Problem. [...] Ich nehme das mit. Ich lege auf, dann beschäftigt mich das, Tage, Wochen." Die Schicksale der anderen schießen ihr mitten im Alltag immer wieder ganz plötzlich in den Kopf. "Mich belastet das sehr", betont Samira. Genau dieses Thema spielt auch in ihrer aktuellen psychologischen Behandlung eine Rolle. Dort setzt sich Samira mit ihrer stark ausgeprägten Empathie auseinander – und mit den Schuldgefühlen. Laut ihrer Therapeutin sei diese Kombination keine Seltenheit, beides würde häufig gemeinsam auftreten.

Bereits eine Woche zuvor hatte Samira in ihrem Podcast verraten, warum sie sich psychologische Unterstützung gesucht hatte. "Ich habe letzte Woche damit angefangen, das erste Gespräch mit einem Psychologen zu haben. Weil ich mir gedacht habe, ich muss die Vergangenheit aufarbeiten. Ich merke, ich konnte das für mich noch nicht gut bearbeiten", hatte sie erzählt. Zwar hatte Samira bereits Fortschritte bei sich gesehen, aber sie hatte auch gespürt, dass einige Themen noch nicht abgeschlossen waren und ihre Zukunft belasten könnten.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Juli 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz bei ihrer Night Out, Juli 2026

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