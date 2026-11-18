Florence Pugh (30) freut sich riesig über die Besetzung ihres Schauspielkollegen Robert Pattinson (40) als neuen James Bond. Die Entscheidung war am Montag offiziell bekannt gegeben worden. Noch am selben Abend äußerte sich die Schauspielerin bei der Women-in-Hollywood-Feier des Magazins Elle im Four Seasons Beverly Hills in Los Angeles zu den Neuigkeiten. "Ich bin so glücklich, weil er bei mir zu Hause schon seit ziemlich langer Zeit die Nummer eins bei der Abstimmung ist", verriet Florence gegenüber The Hollywood Reporter. Die beiden standen für den kommenden Film "Dune: Part Three" gemeinsam vor der Kamera. Regie führt Denis Villeneuve (59), der auch für den neuen Bond-Film verantwortlich sein wird. Er war an diesem Abend ebenfalls anwesend, um die Britin zu ehren. Florence nutzte die Gelegenheit auch für einen Scherz auf eigene Kosten. Sie habe dem Regisseur geschrieben: "Glückwunsch, dass du deinen Bond gefunden hast. Guter Fang. Gibt es irgendwelche Schurkenrollen für eine 1,63 Meter große Frau?"

Für Robert fand Florence im Gespräch mit dem Portal ausschließlich anerkennende Worte. "Er ist so unglaublich talentiert. Er macht Schritte, mit denen man einfach nicht rechnet, und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie seine Karriere so mühelos verläuft und er so unglaublich vielseitig ist", schwärmte sie. Denis wiederum bezeichnete Florence bei der Veranstaltung als einen der ganz großen Filmstars. Die Schauspielerin selbst erklärte in ihrer Rede, dass sie ihre Karriere der Unterstützung Tausender Menschen zu verdanken habe.

Nicht jeder teilt Florences Begeisterung für die Besetzung. Moderator Piers Morgan (61) hält die Entscheidung für einen Fehler. Seiner Ansicht nach hätte Robert, der bereits als Batman bekannt ist, nicht zusätzlich die Rolle des Bond übernehmen sollen. Stattdessen hätte er sich einen weniger bekannten Schauspieler gewünscht, wie Deadline berichtet. Unterstützung erhält Robert hingegen von der Nachlassverwaltung des Bond-Erfinders Ian Fleming (†56). Das Ian Fleming Estate begrüßte den Schauspieler ausdrücklich in der 007-Familie. Damit schließt sich Florences Reaktion den positiven Stimmen zum siebten offiziellen Bond-Darsteller an. Ob ihre Frage nach einer Schurkenrolle tatsächlich ernst gemeint war und ob Denis darauf geantwortet hat, ist bisher nicht bekannt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Florence Pugh und Robert Pattinson

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Getty Images Denis Villeneuve bei CinemaCon 2026 im Dolby Colosseum, Caesars Palace, Las Vegas

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