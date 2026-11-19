Auf diese musikalische Reunion haben Fans eine Ewigkeit gewartet: Giovanni Zarrella (48) bringt Alexander Klaws (43) und Juliette Schoppmann (46) nach vielen Jahren wieder gemeinsam ins Rampenlicht. Die einstigen Finalisten der allerersten "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel werden in der nächsten ZDF-Sendung des Gastgebers ein gemeinsames Duett performen. Wie der Sender vorab verriet, ist ihr Auftritt das Herzstück einer großen musikalischen Hommage, die Giovanni zusammen mit seiner Band und weiteren Stargästen auf die Beine gestellt hat. Gewidmet ist die Hommage Bonnie Tyler (†75) und Dolly Parton (†80), die in diesem Jahr verstorben sind. Zu sehen ist das Duett von Alexander und Juliette am Samstag, 21. November, ab 20:15 Uhr. Dann wird "Die Giovanni Zarrella Show" live aus Offenburg übertragen. Für die Zuschauer dürfte der gemeinsame Auftritt ein besonderer Moment werden, schließlich standen die beiden zuletzt vor vielen Jahren zusammen im Rampenlicht.

Neben den Stars rücken in der neuen Ausgabe aber auch Menschen in den Fokus, die sonst eher selten im Scheinwerferlicht stehen. Die Sendung läuft unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" und verbindet prominente Musikgäste mit den Geschichten von Ehrenamtlichen und stillen Helden des Alltags. Gewürdigt werden sollen Menschen, die im vergangenen Jahr im Hintergrund Großes bewirkt und besondere Momente möglich gemacht haben. Wer genau auf die Bühne geholt wird, verrät das ZDF in seiner Ankündigung allerdings noch nicht. Die Gästeliste kann sich trotzdem sehen lassen. Mit dabei sind unter anderem Howard Carpendale (80), Beatrice Egli (38), Matthias Reim (68), Anna-Carina Woitschack (34), Pur, Tim Bendzko (41), Heinz Rudolf Kunze und Ronan Keating (49). Obendrein stehen gleich mehrere hochkarätige Duette auf dem Programm: Maite Kelly (46) macht gemeinsame Sache mit Kerstin Ott, Sonia Liebing (37) singt an der Seite von Bernhard Brink (74) und die Höhner holen sich Oimara ans Mikrofon. Ein weiteres Highlight liefern Peter Maffay (77) und Johannes Oerding (44), die gleich zwei Titel aus ihrem aktuellen Nummer-eins-Album zum Besten geben.

Alexander und Juliette kennen sich seit ihrer gemeinsamen DSDS-Zeit. Im Jahr 2003 standen beide im Finale der ersten Staffel der Castingshow, die damals Millionen Menschen vor den Bildschirmen verfolgten. Nun treffen sie in Giovannis Show, die mit ihrer letzten Ausgabe das absolute Quotentief erreichte, nach vielen Jahren wieder aufeinander. Doch nicht nur die ehemaligen Castingstars werden auf der Bühne stehen. Auch Newcomerin Kavila bekommt einen Auftritt, denn Giovanni löst ein Versprechen aus dem August ein: Damals hatte er die junge Musikerin bei seiner Sommerparty im "ZDF-Fernsehgarten" völlig überrumpelt und spontan auf die Bühne gebeten. An Ort und Stelle versprach er ihr einen Platz in seiner großen Samstagabendshow. In Offenburg ist es nun so weit und Kavila darf ihre eigene Musik einem Millionenpublikum präsentieren.

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Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

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Getty Images Alexander Klaws, Schauspieler

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