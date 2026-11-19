Für ihre neue Rolle hat Rose Byrne (47) ihrem Körper einiges abverlangt. Während der Dreharbeiten zur Peacock-Serie "The Good Daughter" verletzte sich die Schauspielerin schmerzhaft am Rücken. Auslöser war, dass sie für ihre Figur Sam Quinn über Wochen hinweg hinken musste. Im Gespräch mit Entertainment Weekly berichtete die Australierin nun von den gesundheitlichen Folgen. "Ich konnte zwei Tage lang nicht aus dem Bett aufstehen, weil mein Rücken durch die Arbeit, die ich gemacht hatte, ein Trauma erlitten hatte", schilderte Rose. Die Schmerzen kamen unerwartet und beeinträchtigten sie erheblich. Bei einer anschließenden Reise nach Australien ließ sie ihren Rücken behandeln. Erst dabei erkannte sie, dass das wochenlange Hinken am Set die Ursache für ihre Beschwerden gewesen war.

Um Sams körperliche Einschränkungen möglichst realistisch darzustellen, bereitete sich Rose intensiv auf ihre Rolle vor. Zusammen mit einem Physiotherapeuten und einem Trainer, der auf die Rehabilitation nach Traumata und Verletzungen spezialisiert ist, arbeitete sie an den Bewegungsabläufen. "Wir haben herausgefunden, wie sie gehen würde und wie das aussieht, wie es aussieht, wenn sie Treppen hinauf- und hinuntergeht, all diese Dinge", erklärte die Schauspielerin. Insgesamt zwei Monate lang hinkte sie während der Dreharbeiten. Dass dies ihre Rückenbeschwerden ausgelöst haben könnte, wurde ihr allerdings erst bei einer Behandlung in Australien bewusst. "Ich musste all diese Körperbehandlungen machen lassen, und [die behandelnde Person] fragte: 'Was haben Sie gemacht?' Und ich sagte: 'Nun, ich habe gehinkt'", erinnerte sich Rose. Der Spezialist habe ihr daraufhin erklärt, dass tägliche Wiederholungen über einen Zeitraum von zwei Monaten ausreichen könnten, um den Körper nachhaltig zu verändern. Trotz der körperlichen Folgen empfand Rose, die gerade mit Jenna Ortega (24) den Film "Nasty" dreht, die besonderen Bewegungsabläufe ihrer Figur als spannende schauspielerische Herausforderung.

In dem sechsteiligen Thriller verkörpert Rose die erwachsene Sam. Als Kind stellte sie sich bei einem gewaltsamen Angriff schützend vor ihre jüngere Schwester und zog sich dabei eine traumatische Hirnverletzung zu. Seither hat die Figur unter anderem mit Sehproblemen, Bewegungseinschränkungen und einem dauerhaften Hinken zu kämpfen. Viele Jahre später kehrt Sam auf Wunsch ihres Vaters Rusty Quinn, gespielt von Brendan Gleeson (71), in die Kleinstadt Pikeville im US-Bundesstaat Georgia zurück. Meghann Fahy (36), die Sams Schwester Charlie spielt, zeigte sich gegenüber Entertainment Weekly zunächst betroffen von der Verletzung ihrer Kollegin: "Das ist niederschmetternd." Anschließend nahm sie die Situation mit Humor und witzelte: "Wenn man acht Wochen lang jeden Tag Crunches macht, bekommt man so Bauchmuskeln!" Auch persönlich stimmte die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen. In einem weiteren Interview bezeichnete Meghann Rose als offen, klug und lustig. Da sich die beiden auch am Set ähnlich verhielten, sei ihnen der Aufbau einer engen Verbindung leichtgefallen. "The Good Daughter" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Karin Slaughter. Sämtliche sechs Episoden sind bei Peacock abrufbar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rose Byrne, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rose Byrne bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall in New York City

Anzeige Anzeige