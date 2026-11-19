Damit hatte Audrey Ann bei einem Restaurantbesuch in Großbritannien wohl nicht gerechnet: Die in den Cotswolds lebende US-Amerikanerin und ihr Ehemann saßen nach eigener Aussage zunächst ganz allein in dem Lokal. Doch dann betraten plötzlich Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) das Lokal. Wie Audrey in einem Video erzählt, das sie anschließend in den sozialen Medien teilte, saßen die beiden Paare nur wenige Meter voneinander entfernt. Demnach wandte sich Meghan sogar kurz an das Paar und begrüßte die beiden ganz locker mit den Worten: "Hallo, Leute." Audrey winkte zurück und konnte kaum fassen, wer da gerade neben ihr Platz genommen hatte. Dass sie ihren Augen kaum trauen konnte, war ihr in dem Clip deutlich anzusehen. Über ihren Wohnort sagte sie anschließend voller Begeisterung: "Das Leben in den Cotswolds ist wild." In welchem Restaurant sich die Begegnung mit den Sussexes abspielte, behielt sie allerdings für sich.

Vor allem Meghans ungezwungener Gruß sorgte bei Audrey für ungläubiges Staunen. Ihr sei in diesem Moment sprichwörtlich die Kinnlade heruntergefallen, beschreibt sie in dem Video. Mit einem breiten Strahlen ließ sie die Situation noch einmal Revue passieren und machte deutlich, wie sehr sie der freundliche Moment mit den Sussexes überrascht hatte. Der Clip verbreitete sich schnell im Netz und landete unter anderem auf Reddit und X. Dort zeigten sich zahlreiche Nutzer von Audreys Reaktion und dem offenbar entspannten Verhalten der Royals angetan. "Das ist süß. Ich freue mich, dass sie die Begegnung genossen hat, und es klingt nicht so, als hätten Meghan und Harry sich gestört gefühlt", schrieb eine Person in den sozialen Medien. Ein anderer kommentierte knapp: "So süß." Ein weiterer Nutzer konnte Audreys Sprachlosigkeit bestens nachvollziehen und kommentierte: "Was für eine süße Reaktion. Mir hätten ebenfalls die Worte gefehlt."

Im Netz wurde der gemeinsame Restaurantbesuch von Harry und Meghan als Date aufgefasst. Ein User zeigte sich erfreut darüber, dass die Eheleute offenbar nach wie vor zu zweit ausgehen und ihre Zeit in der Umgebung genießen. Harry und Meghan sind verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Der offenbar ruhige Abend zu zweit gewährte damit einen seltenen kleinen Einblick in die gemeinsame Freizeit der beiden abseits ihrer familiären Verpflichtungen. Viel Aufsehen machten die beiden bei ihrem Aufenthalt offenbar nicht. Auch der Austausch mit den anderen Gästen blieb unkompliziert und dauerte nur einen kurzen Moment: Meghan begrüßte die beiden anderen Gäste, Audrey antwortete mit einem Winken. Danach konnten beide Paare ihren jeweiligen Abend fortsetzen.

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