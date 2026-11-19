Überraschende Wendung in Josh Brolins (58) Familie: Trevor Brolin und seine langjährige Partnerin Kristin Wood-Hegner werden nicht wie geplant vor den Traualtar treten. Der älteste Sohn des Schauspielers und seine Partnerin gaben am Sonntag in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt, dass sie ihre Hochzeitspläne begraben haben. "Schweren Herzens teilen wir euch mit, dass unsere Hochzeit nicht mehr stattfinden wird", schrieb das Paar. Erst wenige Wochen zuvor hatten die beiden in Albuquerque eine Heiratslizenz beantragt. In ihrem Beitrag dachten Trevor und Kristin auch an Kristins Tochter Ava, die von der Entscheidung ebenfalls betroffen ist. "Trevor, Kristin und Ava nehmen sich Zeit, um diesen schwierigen Übergang zu bewältigen", hieß es in den Zeilen weiter.

Außerdem baten die beiden ihr Umfeld und ihre Fans um Verständnis. "Wir bitten freundlich um eure Geduld und Privatsphäre, während wir dies verarbeiten. Bitte wisst aber, dass wir für die Liebe und Unterstützung dankbar sind, die ihr uns entgegengebracht habt", erklärten sie in dem Statement. Wie groß die Vorfreude auf die Trauung noch vor Kurzem war, zeigt ein Blick auf Kristins Profil. Am 7. November hatte sie dort stolz berichtet, dass sie und Trevor gemeinsam ihre Heiratslizenz abgeholt hatten. Dabei betonte sie, wie aufgeregt die beiden seien. Am selben Tag zeigte sich das Paar zudem Händchen haltend, während es den Song "Chapel of Love" anstimmte. Nur kurze Zeit später folgt nun die Kehrtwende. Was genau hinter dem plötzlichen Aus steckt, ließen Trevor und Kristin offen.

Verlobt hatten sich Trevor und Kristin im Frühjahr. Josh verkündete diese freudige Nachricht seines ältesten Sohnes im April. Dazu postete der Hollywoodstar ein Selfie, auf dem das Paar strahlend in die Kamera lächelte und Kristin ihren auffälligen Verlobungsring zur Schau stellte. Später verriet die Verlobte auf TikTok weitere Details zum Antrag. Demnach fragte Trevor sie bei einem Spaziergang zum Sonnenaufgang, umgeben von blühenden Glyzinien, ob sie ihn heiraten wolle. Ihre Zusage beschrieb Kristin damals als das leichteste Ja ihres Lebens. Trevor ist eines von insgesamt vier Kindern des Avengers-Darstellers. Er und seine Schwester Eden stammen aus Joshs früherer Ehe mit Alice Adair. Mit seiner heutigen Ehefrau Kathryn Boyd Brolin hat der Schauspieler außerdem die beiden Töchter Westlyn und Chapel.

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Getty Images Josh Brolin, Februar 2024

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Instagram / joshbrolin Trevor Brolin und seine Verlobte

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