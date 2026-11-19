Für Camelia Minicuta endet die Movie Night in der jüngsten Folge von Love Island VIP mit einer bitteren Erkenntnis. Sie muss vor den Augen der anderen Kandidaten mit ansehen, wie sich Giuliano Lorenzo Hediger in einem eingespielten Clip selbst widerspricht. Kurz zuvor hatte er ihr noch beteuert: "Ich möchte aber, dass du weißt, dass ich nur Interesse an dir habe." Auf dem Bildschirm erklärt er allerdings im Einzelinterview nach einem feurigen Kuss mit Hanna Weig (30): "Ich kann mich nicht entscheiden, wen ich besser finde." Der Kuss mit Hanna wird noch einmal für alle sichtbar abgespielt. Camelia ist die Enttäuschung deutlich anzusehen, in ihren Augen stehen Tränen. Sie stellt Giuliano zur Rede und findet klare Worte: "Du hast gelogen. Du hast gesagt, dass du kein Interesse an Hanna hast."

Vor dem gemeinsamen Filmabend hatte der Realitystar noch versucht, Camelias Zweifel aus dem Weg zu räumen. Die innige Knutscherei mit Hanna tat er als bedeutungslosen Spaß ab und gab offen zu: "Ich habe in dem Moment einfach nicht an dich gedacht." Für Camelia war diese Aussage aber ein Zeichen, dass seine Gefühle nicht allzu tief gehen: "Aber dann magst du mich nicht so sehr, denn dann würdest du an mich denken." Der Influencer bemühte sich daraufhin, die Wogen zu glätten. Er behauptete: "Ja, aber das war heute den ganzen Tag anders. Ich hatte nur dich im Kopf. Du bist die einzige Frau, bei der ich mir vorstellen kann, sie besser kennenzulernen."

Camelia ließ sich davon allerdings nicht sofort überzeugen und wollte zunächst eine Nacht über alles schlafen. "Wir wären jetzt auf einem ganz anderen Level, wenn das nicht passiert wäre. Dadurch, dass das passiert ist, merke ich, dass ich eine ganz krasse Blockade habe, weil ich Angst habe, verletzt zu werden", resümierte sie. Durch den späteren Clip, in dem Giuliano seine Unentschlossenheit zwischen den beiden Frauen einräumt, fallen seine Beteuerungen nun in sich zusammen. Die beiden sind aber nicht die einzigen Kandidaten, bei denen es vorbei scheint. Auch Tim Kühnel (30) zieht einen Schlussstrich, nachdem ihm intime Szenen von Marla Slengard und Paco Herb (31) gezeigt werden.

Neue Folgen von "Love Island VIP" sind immer ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Hanna Weig und Giuliano Hediger bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Giuliano Lorenzo Hediger und Camelia Minicuta bei "Love Island VIP"

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