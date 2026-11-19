Martin Rütter (56) hat den richtigen Deckel gefunden! Der Hundeprofi ist seit diesem Jahr wieder vergeben. Im Format "Assenheimers Promitalk" sprach er jetzt mit Moderator Jörg Assenheimer offen über die Frau an seiner Seite. Ihre Identität hält er allerdings weiterhin geheim. Zu Beginn des Jahres habe Martin beschlossen, seinen Gefühlen wieder mehr Raum zu geben. Dafür habe er beruflich einiges losgelassen und sich wieder stärker auf sich selbst konzentriert. Nur wenige Wochen später sei die Unbekannte dann völlig überraschend in sein Leben getreten. Außenstehende würden zwischen den beiden auf den ersten Blick womöglich kaum Gemeinsamkeiten erkennen. Schon bei ihrer ersten Begegnung habe sich aber eine ganz besondere Nähe gezeigt. "Und wir haben uns gesehen und es war in Sekunde eins ein Perfect Match. Es war in Sekunde eins für uns beide klar: Ach krass, da ist ein Puzzleteil aufeinandergekommen", schwärmte der TV-Star von diesem Moment.

Ihre Beziehung steht noch ganz am Anfang: Zum Zeitpunkt des Gesprächs waren Martin und seine Freundin erst seit wenigen Monaten zusammen. Dennoch habe es sich für beide bereits so angefühlt, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. "Wir haben beide so das Gefühl, wir kennen uns seit 100 Jahren, obwohl es erst ein paar Monate geht", erzählte der Comedian in der Sendung. Besonders fasziniert ihn, dass seine Partnerin ganz im Hier und Jetzt lebt und jeden einzelnen Augenblick genießt. Er selbst neige dagegen dazu, Situationen und Gedanken ausführlich zu zerdenken. So habe es ihn nach dem ersten Date verunsichert, dass sie sich beim Abschied nicht noch einmal nach ihm umdrehte. Bei einem späteren Treffen erklärte sie ihm: "Ich vergesse ja nicht, was wir hatten, aber jetzt bin ich am nächsten Punkt." Genau diese Fähigkeit, nach einem schönen Erlebnis direkt in den nächsten Moment weiterzugehen, bewundert Martin sehr: "Das ist sehr anziehend, dass die so ist, wie sie ist."

Den Namen seiner Liebsten nennt Martin zwar nicht, einen möglichen Hinweis auf ihren Beruf lieferte er aber bereits im Podcast "Tierisch Menschlich". Dort sprach er im Zusammenhang mit der gemeinsamen Wohnungssuche in München von einer Anwältin. Die Wohnungssuche habe sich als schwieriger herausgestellt als erwartet. Offenbar hätten Vermieter der ungewöhnlichen Kombination aus einem Fernsehmoderator und einer Anwältin eher skeptisch gegenübergestanden. Inzwischen sei der Moderator zunächst in eine möblierte Wohnung gezogen. Vor seiner neuen Beziehung war Martin mit Bianca Rütter verheiratet. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder. Seit 2013 sind Martin und Bianca geschieden und gehen privat getrennte Wege. Auch seine Ex-Frau ist inzwischen wieder vergeben: Sie ist mit dem Schauspieler Sven Martinek (62) liiert.

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ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Martin Rütter, Hundeprofi

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Michael Kremer / Future Image Martin Rütter im August 2020

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