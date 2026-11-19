Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (43) haben gleich zum Staffelauftakt einen Sieg eingefahren. Am Mittwochabend startete die neue Herbst- und Winterstaffel von Joko & Klaas gegen ProSieben und das Moderatorenduo setzte sich direkt gegen den eigenen Sender durch. Im Laufe der ersten Folge erspielten sich die beiden insgesamt drei Vorteile, mit denen sie ins Finale einzogen. Dort wartete laut Joyn das Spiel "Die Ordnung der Dinge" auf sie. Auf den ersten Blick wirkte die Challenge ganz einfach: Sechs Sitzmöbel wollten in die korrekte Reihenfolge gebracht werden. Den Haken daran verschwieg das Spiel allerdings – denn nach welchem System sortiert werden musste, blieb geheim. Die beiden Entertainer mussten also erst einmal selbst entschlüsseln, welches Muster hinter der richtigen Aufstellung steckte. Weil sie drei Vorteile im Gepäck hatten, reichte Joko und Klaas schließlich schon ein einziger richtiger Versuch, um den Sieg klarzumachen. Als Belohnung sicherten sie sich 15 Minuten Live-Sendezeit bei ProSieben.

Lange warten müssen die Zuschauer auf die gewonnene Sendezeit nicht: Die "15 Minuten LIVE" werden bereits heute, am 19. November, ab 20:15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann die Sendung außerdem im Livestream auf Joyn verfolgen. Den entscheidenden Kniff im Finale knackten die beiden Moderatoren dank echtem Teamwork. Sie grübelten gemeinsam und besprachen ihre Ideen ausführlich, bis sie genau die Reihenfolge heraushatten, die Herr ProSieben sehen wollte. Doch bevor es überhaupt ins Endspiel ging, mussten sich Joko und Klaas in der Auftaktshow erst einmal gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen. Unter anderem traten Schauspielerin Heike Makatsch (55) und Musiker Rea Garvey (53) gegen das Duo an, etwa im Spiel "Mit dem Topf durch die Wand". Die neue Staffel bietet zudem erstmals mehr Folgen als gewohnt: Statt sechs gibt es diesmal sieben Ausgaben. Die nächste reguläre Episode von "Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft am 25. November.

Gleich zum Start der Show hatten die beiden Kumpels die Lacher auf ihrer Seite: Sowohl Joko und Klaas als auch Moderator Steven Gätjen (54) tauchten nämlich allesamt mit frischem Kurzhaarschnitt auf. Prompt flachste das Trio darüber, offenbar zusammen denselben Friseursalon angesteuert zu haben. "Wir müssen jetzt immer gleichzeitig zum selben Friseur gehen", kommentierte Klaas die auffällig ähnlichen Frisuren in der ProSieben-Show. Kurz darauf setzte er noch einen drauf: "Das ist ein politisches Statement. Als erstes nehmen wir der AfD die Frisuren weg." Auch abseits der Show können Joko und Klaas derzeit auf Erfolge zurückblicken. Für ihre Reportage "Joko & Klaas LIVE - #dontlookaway" wurde das Duo mit dem Deutschen Fernsehpreis 2026 ausgezeichnet. Auch dieses Projekt war nur möglich, weil die beiden zuvor Sendezeit gegen ihren Sender gewonnen hatten.

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Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Moderatoren

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Getty Images Steven Gätjen, Moderator

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