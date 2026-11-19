Babyalarm bei Hilaria Baldwin (42) – oder doch nicht? Mit einem älteren Trainingsvideo hat die Tänzerin und Unternehmerin ihre Fans kurzzeitig in Aufruhr versetzt und den Eindruck erweckt, sie erwarte erneut Nachwuchs. Auf Instagram zeigte sich Hilaria bei einer Fitnessübung im Badezimmer und schrieb dazu: "Schwanger mit Baby Nummer fünf. Ich liebe dieses Training – egal, ob ich schwanger bin oder nicht." Zahlreiche Follower verstanden diese Zeilen zunächst als aktuelle Neuigkeit. Doch eine weitere Schwangerschaft verkündete die siebenfache Mutter mit dem Beitrag keineswegs. Bei dem Clip handelte es sich lediglich um einen Rückblick auf jene Zeit, in der Hilaria tatsächlich mit ihrem fünften Kind schwanger war. Dieses ist mittlerweile längst auf der Welt. Weil die US-Amerikanerin ihre damalige Schwangerschaft in der Gegenwartsform erwähnte, war das Missverständnis schnell perfekt.

Wie groß die Verwirrung im Netz ausfiel, zeigte sich umgehend in der Kommentarspalte. Einige Anhänger reagierten sofort auf die vermeintlichen Babynews und sprachen bereits erste Glückwünsche aus. "Schon wieder? Glückwunsch!", schrieb etwa ein Follower unter den Beitrag. Ein anderer Nutzer zeigte sich ebenfalls irritiert und hakte nach, wann die Szene entstanden sei. Aufmerksame Fans schauten dagegen genauer hin und erkannten rasch, dass es sich um altes Material handelte. Ein User schilderte seine erste Reaktion mit den Worten: "Oh mein Gott, Hilaria ... Ich dachte schon, du bist wieder schwanger!" Damit klärte sich das Versehen für die Community schnell auf. Die Tänzerin erinnerte mit dem Post schlicht an eine frühere Phase ihres Familienlebens.

Hilaria hat sich über die Jahre als Unternehmerin, Podcasterin und Wellnessexpertin einen Namen gemacht. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Ehe mit Hollywoodstar Alec Baldwin (68), mit dem sie seit 2012 verheiratet ist. Gemeinsam hat das Paar sieben Kinder. Zusätzlich brachte Alec eine Tochter mit in die Ehe. Neben ihrer Rolle als achtfache Patchworkmutter baute Hilaria eine Karriere als Fitnessinfluencerin, Yogalehrerin und Mitbegründerin einer Yogastudio-Kette auf. Zudem moderierte sie in der Vergangenheit den Podcast "Witches Anonymous". Ihre berufliche Laufbahn war jedoch wiederholt von Kontroversen überschattet – insbesondere die jahrelange öffentliche Debatte um ihre tatsächliche Herkunft und ihren sprachlichen Hintergrund sorgte in US-Medien für heftige Diskussionen.

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Getty Images Hilaria Baldwin während ihrer Schwangerschaft 2018

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Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin zeigt ihren Körper

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