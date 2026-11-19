Robert Pattinson (40) blieb offenbar kaum Zeit, die große Neuigkeit zu verarbeiten. Wie The Hollywood Reporter berichtet, wurde der britische Schauspieler erst am Sonntag darüber informiert, dass er der neue James Bond wird. Das war nur etwa zwei Tage, bevor Amazon MGM die Besetzung offiziell in den sozialen Medien verkündete. Davor musste sich Robert im Oktober bei entscheidenden Testaufnahmen in den Bray Studios beweisen. Dort trat er gegen vier namhafte Konkurrenten an: Jack Lowden (36), Callum Turner (36), Josh O'Connor (36) und Nicholas Hoult (36). Regisseur Denis Villeneuve (59) sowie die Produzenten Amy Pascal (68) und David Heyman (65) sollen die fünf Anwärter genau unter die Lupe genommen haben. Bei der Bewertung spielten unter anderem die Fähigkeiten der Kandidaten bei Stunts und Dialogszenen sowie ihre Ausstrahlung vor der Kamera eine Rolle. Laut dem Bericht wurde Robert erst relativ spät in die engere Auswahl aufgenommen. Dennoch habe er die drei Verantwortlichen auf Anhieb von sich überzeugen können.

Mit der finalen Entscheidung hatte Robert selbst wohl nicht gerechnet. Laut The Hollywood Reporter soll der Schauspieler von der Zusage überrascht worden sein. Offenbar blieb ihm kaum Gelegenheit, sich auf die große Aufmerksamkeit nach der offiziellen Bekanntgabe vorzubereiten. Wo sich der Schauspieler zum Zeitpunkt der Verkündung aufhielt, enthüllte nun Regisseur Robert Eggers (43). Der Filmemacher hatte mit ihm bereits für den Horrorfilm "The Lighthouse" zusammengearbeitet. Gegenüber dem Branchenblatt erzählte er, dass der Brite in diesem Moment ausgerechnet bei einer Vorführung seines neuen Films saß. "Ich bin nicht überrascht, dass es so gekommen ist. Und verrückterweise sah er gerade eine Vorführung von 'Werwulf', als die Nachricht bekannt wurde, und ich habe mich heute Morgen noch mit ihm darüber ausgetauscht", erklärte der Regisseur. Während also die ganze Welt über den neuen 007-Darsteller sprach, verfolgte Robert offenbar gerade die Arbeit seines früheren Regisseurs auf der Leinwand.

Mit der Rolle des britischen Geheimagenten tritt Robert die Nachfolge von Daniel Craig (58) an. Der kommende Bondfilm entsteht für die Amazon MGM Studios, Regie führt Denis. Bislang stehen weder der offizielle Filmtitel noch der Kinostarttermin fest. Mit großen Filmproduktionen ist der Schauspieler allerdings bestens vertraut: Seinen Durchbruch feierte er mit der Twilight-Reihe, später übernahm er die Rolle des Batman. Außerdem gehört er zur Besetzung der Dune-Reihe. Mit Denis hat Robert also bereits Erfahrungen am Set gesammelt. Über die Dreharbeiten zum dritten "Dune"-Film äußerte er sich gegenüber der New York Times ausgesprochen positiv über den Filmemacher. "Mit Denis lässt es sich so leicht arbeiten, es ist wirklich nie stressig", schwärmte der Schauspieler. Bei seinem Bond-Projekt arbeitet er nun erneut mit dem Regisseur zusammen.

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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