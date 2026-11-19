Roseanne Barr (74) steht ihrem Enkel bei einem wichtigen persönlichen Schritt zur Seite. Bei einem Auftritt im Podcast "Your Mom's House" von Christina Pazsitzky machte die Schauspielerin und Komikerin öffentlich, dass ihr Enkel homosexuell ist. Die Neuigkeit plauderte Roseanne aber nicht einfach so aus. Bevor die Folge aufgezeichnet wurde, fragte sie ihn ausdrücklich, ob sie über seine sexuelle Orientierung sprechen dürfe. Die Antwort fiel eindeutig aus: Ihr Enkel war damit nicht nur einverstanden, sondern reagierte laut der Entertainerin sogar begeistert darauf. Er bat seine Großmutter demnach ausdrücklich darum, die Nachricht in die Welt hinauszutragen. Dahinter steckt ein ganz praktischer Grund: An seinem Arbeitsplatz hat er sich bislang noch nicht geoutet. Durch Roseannes Erwähnung im Podcast soll es für ihn nun leichter werden, auch seinen Kollegen davon zu erzählen. Auf diese Weise nutzte die Komikerin ihren Auftritt, um ihrem Enkel bei seinem Coming-out Rückhalt zu geben und ihm den nächsten Schritt zu erleichtern.

Ganz ohne Pointen kam die Familiennachricht natürlich nicht aus. Schließlich steht die "Roseanne"-Darstellerin seit Jahrzehnten auf der Comedybühne. Damit ist sie in ihrer Familie offenbar nicht allein: Wie Roseanne im Gespräch verriet, sind mehrere ihrer Kinder und Enkel in ihre Fußstapfen getreten und ebenfalls in der Stand-up-Comedy aktiv. Bei den Barrs ist Comedy also Familiensache. Passend dazu verpackte die Komikerin das Coming-out ihres Enkels in einen Witz: Sie scherzte, dass sie gemeinsam mit ihrem Enkel eine Gruppe namens "Queers for Tel Aviv" gegründet habe. Gastgeberin Christina griff die humorvollen Bemerkungen auf und machte zugleich deutlich, sowohl jüdische Menschen als auch die LGBTQ-Community zu unterstützen. Damit wurde aus dem lockeren Plausch über die Familie ein Moment, in dem beide Frauen klar Position bezogen und dem Enkel der Schauspielerin zugleich den Rücken stärkten.

Für Roseanne, die Anfang des Jahres ihre Herzprobleme enthüllte, ist das Thema Homosexualität alles andere als neu. Wie sie in dem Podcast erzählte, sind unter anderem ihr Bruder und weitere Verwandte schwul. Deshalb hatte sich die Komikerin nach eigener Aussage bereits gefragt, warum es so lange dauere, bis sich auch einer ihrer Enkel als homosexuell oute. Selbst diese Überlegung verpackte sie während des Podcastgesprächs in einen Scherz. Mit einem weiteren humorvollen Seitenhieb machte Roseanne die keltischen Wurzeln ihrer Familie dafür verantwortlich, dass die entsprechende Nachricht aus ihrer Sicht so lange auf sich warten ließ. Mit dieser lockeren Art blieb sich Roseanne treu. Die Komikerin wurde einst mit ihrer Sitcom "Roseanne" weltberühmt, in der sie die Mutter einer Arbeiterfamilie spielte. Auch dort griff sie immer wieder Familienthemen mit einer ordentlichen Portion Witz auf.

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Getty Images Entertainment Roseanne Barr, bekannt aus "Roseanne"

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Getty Images Roseanne Barr im August 2012

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