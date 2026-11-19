Prinz William (44) hat sich in Mumbai kurzerhand als Rikschafahrer versucht. Der Thronfolger setzte sich selbst ans Steuer einer eigens verzierten Elektrorikscha und chauffierte Prinzessin Kate (44), die auf dem Rücksitz Platz genommen hatte, an der Mahim Bay entlang. Ziel der gemeinsamen Spritztour war die Strandpromenade Skyline Viewpoint. Der Ausflug gehörte zum Indienbesuch der beiden rund um die diesjährige Verleihung des Earthshot Prize. Dass Kate mit dabei war, sorgte für eine Überraschung, denn eigentlich war der Termin nur für ihren Ehemann eingeplant gewesen. Nach der ungewöhnlichen Ankunft nahm William seine eigenen Fahrkünste mit Humor. "Ich habe keinen Unfall gebaut, uns geht es gut", witzelte er laut dem Magazin Hello!. Kate bezeichnete das E-Tuk-Tuk gegenüber dem Magazin als "die beste Art, anzukommen". Zudem sei die Rückbank "sehr bequem" gewesen. Damit sorgten die beiden Royals schon vor ihrem Treffen mit den Finalisten des Umweltpreises für einen lockeren Auftakt.

Ganz zufällig hatte William sein Gefährt nicht ausgewählt: Das elektrische Dreirad stammt vom indischen Hersteller Mahindra Last Mile Mobility, der zu den 15 Finalisten des diesjährigen Earthshot Prize zählt. Nominiert wurde das Unternehmen, weil es innerhalb von fünf Jahren 400.000 Elektrofahrzeuge in Indien auf die Straße gebracht hat. William zeigte sich nach seiner Testfahrt begeistert. Das Fahrzeug sei sehr leise und lasse sich leicht steuern, schwärmte er. Die Fahrt habe "wirklich großen Spaß" gemacht, erzählte der Prinz gegenüber Hello!. Gern hätte er eine längere Strecke zur Verfügung gehabt, um die Höchstgeschwindigkeit von 55 Kilometern pro Stunde auszutesten. Mit einer Ladung schafft die Rikscha knapp 190 Kilometer. An der Promenade nahe der Bandra-Worli Sea Link trafen William und Kate anschließend gemeinsam mit Stiftungsvertreterin Mathilde Carraro die Nominierten. Bei der Gala am Abend wurden fünf der 15 Initiativen ausgezeichnet werden. Jeder Gewinner sollte 1,2 Millionen Euro erhalten, um sein jeweiliges Umweltprojekt weiter auszubauen.

Für ihren spontanen Auftritt wählte Kate einen elfenbeinfarbenen Hosenanzug des Labels Edeline Lee. Dazu trug sie handgefertigte Statement-Ohrringe aus Acryl und Walnussholz von der Londoner Marke Chalk sowie eine zarte goldene Halskette. Zum Abschluss des Termins stellte sich das Ehepaar mit den Finalisten für ein Gruppenfoto auf. Im Gespräch mit Prinzessin Chimi Yangzom Wangchuck aus Bhutan verriet Kate, dass sie unbedingt noch einmal in das Himalaya-Königreich reisen müsse. William wiederum gab den Nominierten vor der Preisverleihung aufmunternde Worte mit auf den Weg. "Genießt den heutigen Abend, es ist ein großer Moment für euch und ihr habt den Sieg alle absolut verdient", sagte er laut Hello!. Darüber hinaus betonte der Royal, wie stolz er auf sämtliche Finalisten sei. Die spätere Gala bildete den Höhepunkt des Mumbai-Besuchs im Zeichen des von William ins Leben gerufenen Umweltpreises.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate kommen zum Treffen mit den Finalisten des Earthshot Prize 2026 in Mumbai

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate lächeln bei der Verleihung des Earthshot Prize in Mumbai

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