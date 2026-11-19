Für Bill Kaulitz (37) könnte sein jüngster Auftritt in Leipzig ein juristisches Nachspiel haben. Wie Bild berichtet, prüft die Stadt nach dem Tokio Hotel-Konzert am vergangenen Freitag wohl rechtliche Schritte gegen den Sänger. Dabei geht es offenbar nicht um seine Kritik an den Brandschutzvorgaben, sondern um seinen Umgang mit dem zuständigen Verwaltungsmitarbeiter. Vor rund 10.000 Konzertbesuchern nannte Bill den Mann mehrfach mit vollem Namen. Anschließend forderte er die Fans dazu auf, ihn auszubuhen. Auslöser war eine Entscheidung zu zwei Pyro-Effekten, die bei der Show nicht wie geplant zum Einsatz kommen durften. Seinen Unmut darüber machte der Frontmann auf der Bühne deutlich und lenkte die Aufmerksamkeit des Publikums gezielt auf den zuständigen Mitarbeiter.

Laut Stadt waren weder ein Feuerwerk in Bills Hand noch ein sprühender Effekt an der Gitarre seines Zwillingsbruders Tom Kaulitz (37) erlaubt. Die geplante Verwendung habe nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Pyrotechnik entsprochen. Wie Bild berichtet, äußerte sich Bill auf der Bühne dazu: "Ich durfte am Anfang nicht mein kleines Feuerwerk in der Hand halten, und Tom darf heute auch nicht mit seiner Gitarre sprühen." Dem namentlich genannten Brandschutzbeauftragten warf er außerdem vor, "die Künstler einfach zu beschneiden in ihrer Kreativität". Dadurch bekomme Leipzig eine "schlechtere Show". Die Stadt stellt allerdings klar, dass es kein grundsätzliches Pyro-Verbot gegeben habe. So seien ein pyrotechnischer "Wasserfall" und ein Knalleffekt durchaus genehmigt worden. Gleichzeitig kritisiert die Verwaltung "das öffentliche und sachgrundlose Benennen der Mitarbeiter". Den Vorfall und seine Verbreitung im Netz bezeichnet sie als "erheblichen Angriff auf die Mitarbeiter". Das entsprechende Instagram-Reel ist inzwischen vom offiziellen Account von Tokio Hotel verschwunden. Laut Bild kursiert es jedoch weiterhin über eine Fanpage.

Bill und Tom legen grundsätzlich großen Wert darauf, wie ihre Auftritte in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Deshalb dürfen Pressefotografen Bilder von Tokio-Hotel-Konzerten nur unter strengen Auflagen veröffentlichen. Nach den Shows sichten die Zwillinge gemeinsam mit ihrem Management die Aufnahmen und entscheiden anschließend, welche Motive freigegeben werden. Hintergrund dieser Regelung sind frühere Fotos, auf denen sich die Brüder selbst kaum wiedererkannt hätten. Dafür seien unter anderem ungünstige Perspektiven, schlechte Lichtverhältnisse, starke Kontraste oder eine intensive Nachbearbeitung verantwortlich gewesen. Bei einigen Pressefotografen sorgt dieses Vorgehen allerdings für Unverständnis. Tom machte im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" deutlich, dass er an den Vorgaben festhalten möchte. Wer sich als Fotograf nicht darauf einlassen wolle, könne den Konzerten der Band seiner Meinung nach auch einfach fernbleiben.

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Imago Bill Kaulitz beim Radio Regenbogen Award 2026 in der Europa Park Arena in Rust

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast in Berlin

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