Fans von "Ginny & Georgia" können sich den Termin schon einmal im Kalender markieren: Die vierte Staffel der Serie startet am 21. Januar 2027 bei Netflix. Das gab der Streamingdienst nun bekannt, wie unter anderem Deadline berichtet. Auch in den neuen Folgen stehen Georgia Miller, gespielt von Brianne Howey (37), und ihre Tochter Ginny, verkörpert von Antonia Gentry, im Mittelpunkt. Nach dem Ende der dritten Staffel bleibt vor allem eine Frage offen: Wer ist der Vater von Georgias Baby? Sie selbst kennt die Antwort bislang nicht. Als mögliche Väter kommen vor allem zwei Männer infrage: Joe, gespielt von Raymond Ablack (37), und Bürgermeister Paul Randolph, den Scott Porter (47) verkörpert. Die Fortsetzung könnte das Rätsel um Baby Wellsbury nun endlich auflösen. Doch auf die Millers warten weiterhin turbulente Zeiten. Zwar konnte Georgia am Ende der vergangenen Staffel einer Mordanklage entgehen, doch ihre Vergangenheit scheint die Familie erneut einzuholen.

Wie turbulent es für die Familie weitergeht, lässt bereits die offizielle Beschreibung erahnen, die Deadline veröffentlichte: "Seltsame Dinge geschehen immer wieder und deuten darauf hin, dass Georgias Vergangenheit vielleicht nicht begraben bleiben will. Ginny versucht verzweifelt, den Kreislauf des Chaos zu durchbrechen, und Georgia will ihren Kindern unbedingt beweisen, dass sie es kann. Und was Austin betrifft ... nun ja ... In dieser Staffel heißt es für ihn: allein gegen die Welt. Die Familie steht an einem Wendepunkt." Dass Georgia ein Baby erwartet, hatte sich in Staffel drei übrigens auf ziemlich unspektakuläre Weise angedeutet: Sie trank auffällig oft direkt aus dem Milchkarton. Wer der Vater ist, blieb im Finale allerdings offen. Auch Ginny musste zuletzt einiges verkraften. Sie wurde überraschend von Wolfe schwanger und entschied sich für einen Schwangerschaftsabbruch. Marcus begleitete sie in die Klinik, geriet später jedoch aufgrund seiner Depressionen und seines Substanzmissbrauchs selbst in eine schwere Krise. Schließlich kam er in eine Rehaeinrichtung.

Die Dreharbeiten zur vierten Staffel starteten bereits im Oktober letzten Jahres in Toronto, ein Veröffentlichungstermin stand damals allerdings noch nicht fest. Mit dem nun angekündigten Netflix-Start am 21. Januar 2027 können die Fans endlich planen. Vor der Kamera stehen erneut einige bekannte Gesichter: Diesel La Torraca als Austin, Sara Waisglass als Maxine, Jennifer Robertson als Ellen, Katie Douglas als Abby, Chelsea Clark als Nora und Nathan Mitchell als Ginnys Vater Zion. Neu zum Cast stoßen Ali Skovbye, Kataem O'Connor und Sunny Mabrey.

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Netflix Antonia Gentry und Brianne Howey in der vierten Staffel von "Ginny & Georgia"

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Netflix Diesel La Torraca und Brianne Howey in der vierten Staffel von "Ginny & Georgia"

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