Eigentlich sollte Mariah Carey (57) in Brasilien für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Doch der Auftakt ihrer Tour am Dienstag hat bei zahlreichen Anhängern ganz andere Gefühle ausgelöst. Wie Page Six berichtet, verbreiten sich derzeit Mitschnitte des Konzerts im Nubank Parque in São Paulo, die den Fans Anlass zur Sorge geben. Besonders eine Tanzeinlage während des Songs "Fantasy" sorgt für Aufsehen: Ein Mitglied ihres Ensembles führte Mariah zunächst ins Zentrum der Bühne. Wenig später versammelten sich vier Männer um die Popdiva, um ihr bei einer Pose mit ausgestrecktem Bein und nach hinten geneigtem Oberkörper Halt zu geben. Während ihre Tänzer die Choreografie ausführten, blieb die Musikerin selbst vergleichsweise unbeweglich. Im Internet fragen sich deshalb zahlreiche Zuschauer, ob hinter der zurückhaltenden Performance möglicherweise gesundheitliche Probleme stecken.

Mit einem funkelnden Paillettenoutfit in Gold setzte Mariah bei der Show auf Glamour. Doch statt Begeisterung für ihren großen Bühnenmoment hagelt es im Netz besorgte Appelle. Manche Kommentatoren wünschen sich sogar, dass die Musikerin ihre Karriere zugunsten ihres Wohlbefindens hintenanstellt. "Das ist traurig ... ruh dich aus oder geh in Rente und konzentriere dich auf dich selbst, Mädchen", lautete eine der Reaktionen. Ein anderer Nutzer vermutete hinter der Choreografie einen tieferen Grund: "Die Tatsache, dass sie auf diese Weise Hilfe braucht und es so aussehen lässt, als sei es Teil der Performance, sagt deutlich aus, dass etwas nicht stimmt." Ob die Befürchtungen berechtigt sind, ist allerdings unklar. Eine entsprechende Anfrage von Page Six an das Management der US-Amerikanerin wurde zunächst nicht beantwortet.

Die Diskussion um Mariahs Beweglichkeit hatte bereits einige Tage vor dem Konzert begonnen. Bei einem Treffen mit brasilianischen Fans entstand in der vergangenen Woche Videomaterial, das bei einigen Betrachtern den Eindruck erweckte, die Grammygewinnerin habe Schwierigkeiten beim Laufen. Auf dem Weg zu ihren Bewunderern hakte sich die Sängerin bei einer Mitarbeiterin unter. Für die Begegnung hatte sie ein kurzes Kleid in Gold sowie hochhackige Stiefel gewählt, die ihr bis zu den Knien reichten. Nur einen Tag später präsentierte sich die "All I Want for Christmas Is You"-Sängerin mit einer für sie eher ungewöhnlichen Schuhwahl: Anstelle ihrer geliebten Absatzschuhe trug sie bequemere Loafer des Luxuslabels Gucci.

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IMAGO / Cover-Images Mariah Carey im September 2025

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Getty Images Mariah Carey, 2024

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