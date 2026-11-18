Tom Cruise (64) nutzt sein Smartphone im Alltag nur ungern. Ob bei Dreharbeiten oder in seiner Freizeit: Der Hollywoodstar hält sein Handy am liebsten auf Abstand. Den Grund dafür erklärte der Schauspieler nun in einem Interview mit Variety. Er wolle seine Umgebung bewusst wahrnehmen und möglichst viel von dem mitbekommen, was um ihn herum geschieht. Unnötig viel Zeit mit digitaler Kommunikation möchte er dagegen nicht verbringen. Das wirkt sich auch auf die Zusammenarbeit mit anderen aus: Lange E-Mails sind bei dem Top Gun-Darsteller nicht gern gesehen. "Ich halte mein Handy so weit wie möglich von mir fern. [...] Mein Team und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wissen das längst: Schickt mir keine ausführlichen E-Mails. Kommt lieber persönlich vorbei und sagt es mir direkt. Ich unterhalte mich gern mit Menschen", stellte Tom gegenüber dem Branchenblatt klar. Wer ein Anliegen hat, sollte es also am besten direkt mit ihm besprechen.

Dass Tom nicht ständig auf sein Display schauen möchte, passt zu seiner Wertschätzung gemeinsamer Erlebnisse. Viele seiner Kollegen arbeiten mittlerweile verstärkt oder sogar ausschließlich für Streamingplattformen. Der Filmstar setzt sich hingegen weiterhin für das klassische Kino ein. Dabei gehe es ihm nicht in erster Linie ums Geschäft, wie er im Gespräch mit Variety betonte. "Ja, es schafft Arbeitsplätze und all das, aber was ich am Kino wirklich mag, ist, dass es uns alle in einem Saal zusammenbringt und wir gemeinsam etwas erleben", erklärte er. Der besondere Reiz liegt für ihn also darin, dass Menschen sich vor der großen Leinwand an einem Ort versammeln.

Auch bei Dreharbeiten erwartet Tom vollen Einsatz von sich und seinem Team. Kürzlich hatte er in einem Interview mit GQ bestätigt, dass er bei Dreharbeiten selbst frühzeitig vor Ort ist. Dort gebe er stets Vollgas – und denselben Einsatz erwarte er auch von allen anderen Beteiligten. Wer an einem seiner Projekte mitarbeite, solle deshalb von Anfang an wissen, worauf er sich einlasse, erklärte der Produzent damals. Gemeinsam mit seinem Team wolle Tom die passende Stimmung für einen Film schaffen. Dazu gehöre seiner Ansicht nach auch, dass sich zu Beginn alle Beteiligten einmal unbeholfen oder sogar lächerlich zeigen müssten. Nur so könne nach und nach die Atmosphäre entstehen, die ein Projekt brauche.

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Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Digger" im Directors Village in Los Angeles, 28. September 2026

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Imago Emily Blunt und Tom Cruise am Set von "Edge of Tomorrow" (2014)

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