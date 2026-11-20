Prinz William (44) erinnert sich gern an seine Zeit auf der walisischen Insel Anglesey zurück. Besonders eine bestimmte Joggingstrecke ist ihm bis heute in guter Erinnerung geblieben. Als Gastredakteur der aktuellen Ausgabe des Magazins Country Life, in der auch eine besondere Zeichnung von Prinz George (13) zu sehen ist, berichtet der Thronfolger von seinem damaligen Laufparadies. Während seines Aufenthalts auf der Insel nutzte er regelmäßig die Ebbe, um durch die Flussmündung zu joggen und anschließend am Strand weiterzulaufen. Kam der Wind von hinten, zählte die Strecke für ihn zu den schönsten überhaupt. Der Rückweg hatte allerdings seine Tücken: Sobald William umdrehte, wehte ihm häufig ein kräftiger Wind entgegen, gegen den er anlaufen musste. Als der Royal Anglesey schließlich verließ, endete auch seine Zeit auf der Lieblingsstrecke. Mit seinem Umzug verlor er die Möglichkeit, die besondere Route regelmäßig zu laufen.

Vor allem die Landschaft entlang seiner früheren Laufstrecke hatte es dem Prinzen angetan. Im Magazin Country Life beschreibt er die Kombination aus Bergen, Strand und Flussmündung, die gerade im Winter eine besondere Atmosphäre entfaltete. "Im Winter waren diese Gipfel manchmal mit Schnee bedeckt und die ganze Landschaft fühlte sich magisch an. Ich bin bei Ebbe immer durch diese Flussmündung gelaufen. Mit dem Wind im Rücken am Strand entlangzulaufen, war eine der schönsten Routen, die man sich vorstellen kann. Allerdings war man nach dem Umdrehen auf dem gesamten Rückweg oft einem heulenden Sturm ausgesetzt!", erinnert er sich. Seine Begeisterung fürs Laufen ist William bis heute geblieben. 2023 besuchte er den Earthshot Prize Innovation Summit in New York und schloss sich dort den Joggern an, die früh am Morgen ihre Runden durch den Central Park drehten. Auch ein sportliches Ziel hat der Royal noch vor Augen: Wie "Good Morning Britain"-Moderator Sean Fletcher berichtete, soll William versprochen haben, eines Tages einen Marathon in Kenia zu laufen.

Neben seinen sportlichen Erinnerungen verbindet William auch viele persönliche Erlebnisse mit Anglesey. Nach seiner Hochzeit 2011 mit Prinzessin Kate (44) lebten beide weiterhin auf der walisischen Insel Anglesey, wo sie bereits seit 2010 gemeinsam wohnten. Ihr Zuhause wurde später auch zum ersten Familienwohnsitz mit Sohn Prinz George. Damals war William hauptberuflich als Such- und Rettungspilot auf dem nahe gelegenen Luftwaffenstützpunkt RAF Valley bei Holyhead tätig. "Diese Aussicht ist für mich unglaublich besonders. Sie stammt vom ersten Haus, in dem Catherine und ich nach unserer Hochzeit zusammenlebten und in das wir George nach seiner Geburt brachten. Es war unser erstes Zuhause als Familie", schreibt er im Magazin. Dass William auch läuferisch einiges zu bieten hat, bestätigte bereits Rugbyspieler Mike Tindall (48), der mit Williams Cousine Zara Tindall (45) verheiratet ist: "Willy ist schnell. Ich bin gegen ihn angetreten, er ist schnell, er hat eine wirklich hohe Schrittfrequenz." Seine Marathonambitionen nimmt Kate offenbar noch mit einer gewissen Skepsis auf. Wie Sean Fletcher 2017 gegenüber Reportern berichtete, hatte sie auf Williams Pläne mit den Worten reagiert: "Ich glaube es, wenn ich es sehe."

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Imago Prinz William ist im Vorfeld des Earthshot Prize in Mumbai zu Gast in der "Graham Norton Show"

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Getty Images Prinz William läuft am 10. Juli 2004 bei der Sport Relief London Mile für den guten Zweck

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