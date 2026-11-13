Tom Cruise soll nach "Digger"-Flop völlig außer sich sein

Der Kinostart von Tom Cruise' (64) neuem Film "Digger" lief alles andere als blendend. Wie HeatWorld berichtet, sei der Hollywoodstar wegen des geringen Interesses des Publikums "völlig niedergeschlagen" und "außer sich". Besonders deutlich zeigt sich der Rückschlag am zweiten Wochenende nach der Premiere in den Kinos. Im Vergleich zum Auftakt sollen die Ticketverkäufe um ganze 60 Prozent eingebrochen sein. Tom habe extrem viel Arbeit in den Film gesteckt, was das Ganze noch bitterer für ihn machen soll. Trotz der schlechten Ergebnisse will der Schauspieler weiter an dem Film festhalten und hofft nach wie vor, dass ihm der Streifen eine Oscarnominierung einbringt.

Die Zahlen hinter dem Projekt sind gewaltig: Für Produktion und Marketing sollen insgesamt rund 224 Millionen Euro ausgegeben worden sein. Laut dem Bericht könnte der Film am Ende mehr als 135 Millionen Euro Verlust einfahren. Tom soll sich jedoch unbeirrt zeigen. "Er glaubt noch immer leidenschaftlich an den Film und hofft weiterhin, dass er von der Academy anerkannt wird und die Chance bekommt, einen Oscar zu gewinnen. Er brauchte im Moment wirklich einen großen Sieg für seine Karriere, und stattdessen hat er nun etwas, das sich zu seinem ersten Flop entwickelt", erklärte ein Insider gegenüber HeatWorld. Seine aufwendige Promotour habe diesmal nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Früher hätten seine Werbeauftritte die Ticketverkäufe deutlich stärker angekurbelt.

In "Digger" soll Tom einen gealterten Ölmagnaten spielen und damit bewusst von seinen typischen Actionrollen abweichen. Der Insider vermutet, dass die Fans ihn vor allem als Actionhelden aus "Mission: Impossible" und "Top Gun" sehen wollten. Als zusätzliche persönliche Belastungen nennt das Medium das Ende seiner mutmaßlichen Beziehung mit Ana de Armas und das distanzierte Verhältnis zu seiner Tochter Suri. Tom und Ana waren erstmals im Februar 2025 miteinander in Verbindung gebracht worden. Im Oktober desselben Jahres sollen sie sich dann entschieden haben, nur Freunde und Kollegen zu bleiben. Suri, die die gemeinsame Tochter von Tom und Katie Holmes ist, legte den Nachnamen ihres Vaters ab und wird nun nur noch Suri Noelle genannt. Privat sollen sich Vater und Tochter seit mehr als zehn Jahren nicht gesehen haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Digger" im Directors Village in Los Angeles, 28. September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise bei der Warner Bros.-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, wirbt für den Film "Digger"

Anzeige Anzeige