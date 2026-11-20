Doppelter Abschied auf dem Promihof: Beim zweiten Ausmisten müssen gleich zwei Kandidaten die Sendung verlassen. In der neunten Folge trifft es Meike Buschening-Kaffenberger und Jakub Merlan-Jarecki (31). Nach der vorherigen Challenge standen neben der Expertin und dem Sportler auch Andrew Weiss und Thomas "VfL Jesus" Dragunski auf der Abschussliste. Vor der Abstimmung zeichnete sich bereits ab, dass die Hofgemeinschaft unterschiedliche Vorstellungen davon hatte, wer gehen sollte. Unter den Bewohnern bildeten sich zwei Lager. Jakub galt dabei für viele als besonders gefährlicher Konkurrent: Sie schätzten ihn in den Challenges als körperlich stärksten Gegner ein. Mit einer Stimme gegen ihn bot sich ihnen deshalb die Möglichkeit, einen aussichtsreichen Mitstreiter aus dem Rennen zu nehmen.

Das Ergebnis fiel schließlich denkbar knapp aus. Meike, Zoe Müllner, Jasmin Sainabou Jaegers (28), Fabian Hesdahl (29), Kevin Njie (30), Patrick Mast und Marc-Robin Wenz stimmten gegen Jakub. Meike erhielt ebenfalls sieben Stimmen: Jakub, Andrew, Matthias Mangiapane (43), Julia Römmelt (32), VfL Jesus, Christian Lell (42) und Kate Merlan (39) wollten sie nach Hause schicken. Nur Vanessa Brahimi entschied sich für Andrew. Durch den Gleichstand müssen sowohl Meike als auch Jakub ihre Koffer packen. Besonders Kate fiel es schwer, sich von ihrem Mann zu verabschieden. "Meine Verabschiedung war natürlich herzzerreißend", sagte sie in der Sendung. Matthias reagierte auf Meikes Ausscheiden dagegen mit Erleichterung und sparte sich einen Seitenhieb nicht: "Es gibt halt Reality-Gold und Reality-Mist." Während der eine Abschied also für Traurigkeit sorgte, war der andere für Matthias offenbar ein Grund zur Freude.

Meike hatte bereits in der vorangegangenen Folge damit gerechnet, beim nächsten Ausmisten gehen zu müssen. Sie fühlte sich von ihren Mitbewohnern hintergangen und konnte sich mit dem Umgang innerhalb der Gruppe immer weniger anfreunden. Aus Frust zog sich die Expertin zunehmend zurück und suchte Abstand zu den anderen Kandidaten. Dabei hatte sie zuvor noch erleichtert reagiert, als sie auf dem Hof bleiben durfte. Nach und nach wich diese Freude jedoch einer wachsenden Enttäuschung über das Zusammenleben. Zuletzt stellte Meike sogar infrage, ob die Realitywelt überhaupt zu ihr passt. Mit dem Ergebnis der Abstimmung endet ihr Aufenthalt nun tatsächlich. Anders als bei ihren zwischenzeitlichen Überlegungen zu einem freiwilligen Ausstieg entschieden diesmal die Stimmen ihrer Mitbewohner über ihren Abschied.

"Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Jakub Merlan-Jarecki küsst Kate Merlan zum Abschied bei "Der Promihof"

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