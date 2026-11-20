Calvin Harris (42) soll im kommenden Sommer für ein gewaltiges Partyspektakel auf Mallorca sorgen. Der schottische Star-DJ soll am 13. Juni 2027 in Calvià die Closing-Party des Mallorca Live Festivals krönen. Die Organisatoren kündigen die Veranstaltung als größte Party des Sommers an. Sein Auftritt ist Teil seiner Welttournee und soll weit mehr als ein gewöhnliches DJ-Set bieten. Wie auf der Homepage des Festivals angekündigt wird, trifft Calvins Musik auf eine aufwendige Bühnenshow mit spektakulären visuellen Elementen. Die Veranstalter versprechen den Fans ein Live-Erlebnis der besonderen Art: "Mach dich bereit für ein einzigartiges, visuell spektakuläres und absolut überwältigendes Erlebnis mit einer Bühnenshow, die alle Grenzen der Live-Performance sprengen wird." Der international erfolgreiche Musiker und Produzent soll dem Publikum auf dem Festivalgelände zudem eine "Nacht voller Euphorie" bescheren. Damit bildet seine Show den großen Abschluss eines dreitägigen Festivalwochenendes, dessen reguläres Programm bereits am 11. Juni beginnt.

Ganz allein wird Calvin die riesige Closing-Party offenbar nicht bestreiten. Laut den Veranstaltern sollen weitere hochkarätige internationale Gäste das Line-up ergänzen. Wer genau dabei sein wird, ist bislang jedoch noch nicht bekannt. Auf seiner Homepage macht der Veranstalter bereits große Versprechungen: "Die größte Party des Sommers verdient ein Line-up der Extraklasse. Deshalb werden sich hochkarätige internationale Gäste dem schottischen Superstar anschließen, um unsere bisher epischste Closing Party zu feiern." Der reguläre Onlineverkauf startet am 19. November 2026 um 10 Uhr, während ein 24-stündiger Vorverkauf zum Sonderpreis schon am 18. November um 10 Uhr beginnt. Zugriff haben Personen, die sich auf der Warteliste registriert haben, sowie Besitzer eines Zweitagestickets für das Mallorca Live 2027. Besucher der Closing-Party von 2026 werden bevorzugt. Die bereits verfügbaren Zweitagestickets für den 11. und 12. Juni kosten ab 134,30 Euro. Für Calvins Auftritt am dritten Tag gelten sie allerdings nicht, und die endgültigen Preise für diese separate Party stehen noch aus.

Mit seinem Auftritt tritt Calvin in prominente Fußstapfen: In diesem Jahr hatte kein Geringerer als David Guetta (59) die Closing-Party des Festivals angeführt. Die günstigsten Karten für Davids Show kosteten damals je nach Verkaufsphase und zusätzlichen Gebühren zwischen 81 und 90 Euro. Solange die Preise für die kommende Abschlussfeier noch ausstehen, können sich Fans an diesen Werten orientieren. Mit David und Calvin setzt das Festival bei seinen großen Abschlussveranstaltungen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf weltweit bekannte Größen der Electroszene. Sie stehen nicht nur als DJs an den Plattentellern, sondern sind auch als Produzenten international erfolgreich. Nun soll Calvin das Konzept der großen Abschlussparty mit seiner eigenen Welttourneeshow fortführen.

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Instagram / calvinharris Calvin Harris als DJ bei einem Festival in Ibiza, 2023

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Instagram / calvinharris Calvin Harris, DJ

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